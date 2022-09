Luan marca e Santos vence o Athletico-PR na Vila Belmiro pelo Brasileirão

A Seleção Brasileira teve uma atuação de gala no último amistoso antes da Copa do Mundo FIFA 2022 Qatar. Com grande atuação do sistema ofensivo, o time canarinho venceu a Tunísia, por 5 a 1, no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, nesta terça-feira (27).

Apesar da boa vitória brasileira, o duelo ficou marcado por mais um episódio de racismo. Na comemoração do segundo gol, feito por Richarlison, uma banana foi arremessada em direção aos jogadores do Brasil. A CBF já soltou nota de repúdio sobre o assunto

Assim como no jogo contra Gana, quando venceu por 3 a 0, a Seleção Brasileira liquidou a fatura logo nos primeiros 45 minutos de jogo. Um dos nomes do jogo foi Neymar, que em uma das suas primeiras jogadas deu belo passe para Paquetá quase fazer 1 a 0.

O gol saiu aos 11 em mais uma boa trama. Dessa vez quem começou foi Casemiro, que fez um lançamento perfeito para Raphinha. O atacante viu o goleiro adiantado e cabeceou por cobertura para fazer 1 a 0.

A equipe de Tite seguiu dona do jogo, mas sofreu um susto aos 17 minutos, quando Slimane levantou bola na área para Omar Talbi empatar o jogo. Mas a igualdade não durou muito tempo. Aos 19 minutos, Raphinha encontrou Richarlison na área. O centroavante dominou e chutou forte para colocar o time em vantagem: 2 a 1.

Sem cair na provocação do adversário, o Brasil fez mais dois gols no primeiro tempo. Aos 28 minutos, Casemiro foi derrubado na área. Pênalti. Neymar foi para a cobrança e fez 3 a 1. O quarto gol não demorou muito e teve os papeis invertidos em relação ao segundo gol. Richarlison deu assistência para Raphinha chutar de primeira e marcar um golaço: 4 a 1.

Com o placar elástico, Tite aproveitou para fazer observações, com a entrada do centroavante Pedro. O atleta do Flamengo não demorou para aparecer. Em uma delas, recebeu na área e finalizou de cabeça para a defesa do goleiro.

Além de Pedro, Vini Junior entrou na partida e deu novo gás para a equipe pelo lado esquerdo. Junto com Neymar, a dupla voltou a mostrar bom entrosamento

O quinto gol do Brasil saiu aos 29 minutos. E foi de Pedro. O centroavante recebeu na área e de primeira chutou forte no canto esquerdo do goleiro: 5 a 1. O Brasil ainda dominou o jogo nos 15 minutos finais e apenas controlou o duelo para carimbar mais uma vitória, a última antes da estreia na Copa do Mundo FIFA 2022 Qatar contra a Sérvia.

FICHA TÉCNICA

BRASIL

Alisson; Danilo, Marquinhos (Roger Ibañez), Thiago Silva e Alex Telles (Renan Lodi); Casemiro, Fred (Rodrygo), Lucas Paquetá (Vini Jr.) e Neymar; Raphinha (Antony) e Richarlison (Pedro). Técnico: Tite

TUNÍSIA

Dahmen; Drager (, Talbi, Bronn, Ben Ouannes ; Skhiri, Laidouni, Chaalali (Khenissi), Ben Slimane (30), Jaziri (Ghandri); Msakni (Khazri). Técnico: Jalel Kadri.

Árbitro: Ruddy Buquet

Assistentes: Guillaume Debart e Aurélien Drouet

VAR: Marc Bollengier

Fonte: Agência Esporte