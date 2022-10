Luiz Felipe Scolari: “Somos sabedores de que é um jogo para se cometer menos erros”

O técnico Luiz Felipe Scolari foi um dos personagens da entrevista coletiva pré-jogo da final da CONMEBOL Libertadores. E destacou que, em um único jogo, a exigência é extrema para a equipe que quer se sagrar campeã do principal torneio do continente. Dentre essas exigências, não cometer erros que possam comprometer as estratégias do time em campo.

A partir das 17h (horário de Brasília) deste sábado (29.10), o Athletico Paranaense enfrenta o Flamengo pelo título da competição. Jogo único no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. Quem vencer fica com a taça. Em caso de empate, prorrogação. Persistindo a igualdade, pênaltis.

“Tanto nós quanto o Flamengo somos sabedores de que este é um tipo de jogo para cometermos menos erros. E vamos ver se cometemos menos erros que o Flamengo”, falou o treinador do Furacão na coletiva, organizada pela CONMEBOL no palco da decisão do torneio continental.

O treinador rubro-negro valorizou ainda trajetória paranaense na competição. Considerou que Athletico e Flamengo dividem o favoritismo na busca pelo título. E, inclusive pelos adversários que o time athleticano deixou pelo caminho, destacou a força dos seus comandados para a busca da Glória Eterna.

“Sabemos que tem detalhes que vamos ter que superar. Sabemos que temos que fazer alguma coisa diferente em outras situações para que possamos sair daqui vencedores”, avaliou o treinador. “A mentalidade da nossa equipe é vencedora. E se torna vencedora à medida em que sabemos que eliminamos grandes equipes para chegar a esta final. E se nós eliminamos grandes equipes, é sinal de que podemos [conquistar o título]”, afirmou Luiz Felipe Scolari.

Felipão também falou de sentimento. De como é estar com o Athletico Paranaense na decisão do principal campeonato do continente. Ilustrou com a memória do começo de carreira dele, ainda como atleta no interior do Rio Grande do Sul no fim dos anos 1960. Depois, da trajetória como treinador. Falou do significado desta decisão. Algo que ele vê como um momento muito grande para a vida dele.

“Fico satisfeito por estar neste momento decidindo um campeonato como a Libertadores. É uma alegria muito grande”, externou o experiente treinador. “Já vivi muitos ambientes. Mas viver este ambiente desde que cheguei ao Athletico e desde que começamos esta caminhada, é um pouco diferente de tudo aquilo que já vivenciei. Vale a pena ter vivido tudo isso. Vim ao clube com a certeza de que encontraria aqui bons jogadores, homens certos para o nosso time. E aquilo que fomos conquistando nos trouxe à final da Libertadores. E final de Libertadores são poucos que conquistam”, completa.

Fonte: Agência Esporte