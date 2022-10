Mayra Aguiar é tricampeã Mundial de Judô em Tashkent

Com dois gols de Lucas Braga, um de Madson e um golaço de Marcos Leonardo, o Santos FC venceu o Juventude por 4 a 1, na noite desta segunda-feira (10), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

O Peixe abriu o placar na primeira etapa, através do oportunismo de Lucas Braga. E no segundo tempo, liquidou o jogo. Logo na volta do intervalo, Marcos Leonardo encobriu o goleiro e marcou o segundo, após receber lindo passe de Ed Carlos. Minutos depois, Madson, de cabeça, fez o terceiro e Lucas Braga novamente, fez o seu segundo e o quarto da partida. O Juventude ainda diminuiu e marcou o seu gol de honra.

A próxima partida do Alvinegro será na próxima segunda-feira (17), diante do Red Bull Bragantino, em Bragança, às 20h00.

O jogo

O Santos FC iniciou bem a partida, e aos 11 minutos, já criou sua primeira chance de gol. Auro cruza na segunda trave e Ângelo escora para o meio da área. Lucas Barbosa chega para completar, mas a defesa afasta.

E aos 23 minutos o Peixe já abriu o placar. Ângelo faz grande jogada pelo lado esquerdo e cruza para o meio da área. Carlos Sánchez aproveita a sobra e chuta firme no meio do gol, e a bola explode na marcação e o rebote fica com Lucas Braga, que completa para o fundo da rede, com o gol livre. Grande oportunismo do atacante santista.

Dez minutos depois, Lucas Barbosa recebe na entrada da área e finaliza forte, mas a bola desvia e corre para a linha de fundo.

Em mais uma jogada de Ângelo pela esquerda, aos 36 minutos, o camisa 11 levanta e Lucas Braga cabeceia forte e a bola passa por cima do gol.

Já no início da segunda etapa, aos 8 minutos, o Peixe ampliou a vantagem. O menino Ed Carlos, que havia acabado de entrar na partida, concede lindo lançamento para Marcos Leonardo. O camisa 9 ganha da marcação e encobre o goleiro, já dentro da área, e marca um lindo gol na Vila Belmiro.

Aos 17 minutos, Ângelo faz jogada pela direita é derrubado perto da grande área, e o árbitro sinaliza falta. Felipe Jonatan vai para cobrança, e com categoria, coloca a bola na cabeça de Madson, para o lateral fazer o terceiro do Alvinegro.

Em nova jogada de Ângelo pela direita, aos 29 minutos, o Santos marcou o quarto gol. Lucas Braga deixa com o camisa 11 e corre em direção a pequena área. Ele recebe de volta e estufa a rede, para marcar o quarto do Peixe e o seu segundo gol no jogo.

O Juventude diminuiu o placar aos 32 minutos, com Bruno Nazário.

Aos 34 minutos, o jovem Miguelito, entrou na partida, tornando-se o primeiro boliviano a vestir a camisa santista na história. E cinco minutos depois, ele quase deixa o seu na partida. Ele recebeu na direita, cortou a marcação e bateu cruzado, mas o goleiro fez a defesa.

FICHA TÉCNICA

Santos FC 4 x 1 EC Juventude

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos.

Data: segunda-feira, 10 de outubro de 2022

Horário: 20h00

Árbitro: José Mendonça da Silva Junior

Auxiliares: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Eduardo Gonçalves da Cruz

Público pagante: 9.171

Renda: R$ 360.712,59

Cartões Amarelos: Lucas Barbosa e Rodrigo Fernández (SFC)

Gols: Lucas Braga aos 23min do primeiro tempo; Marcos Leonardo aos 8min, Madson aos 17min, Lucas Braga aos 29min e Bruno Nazário aos 32min do segundo tempo.

Santos FC: João Paulo; Auro (Madson), Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández (Camacho), Carlos Sánchez (Sandry) e Lucas Barbosa (Ed Carlos); Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga (Miguelito). Técnico: Orlando Ribeiro

Juventude: Pegorari; Rodrigo Soares, Thalisson Kelven, Paulo Miranda e Moraes; Elton (Jean), Jadson (Yuri Lima), Chico (Bruno Nazário) e Capixaba (Felipe Pires); Pitta e Rafinha (Oscar Ruíz). Técnico: Lucas Zanella

Fonte: Agência Esporte