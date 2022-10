Museu Seleção Brasileira inaugura estátua de Zagallo nesta quinta

A história de Mário Jorge Lobo Zagallo confunde-se com a da Seleção Brasileira. Ninguém foi mais vencedor representando a Amarelinha seja como jogador, técnico ou coordenador técnico. Toda essa trajetória de identificação consolidada no coração do torcedor brasileiro ficará eternizada no Museu Seleção Brasileira.

A atração repleta de troféus com a assinatura do multicampeão vai inaugurar nesta quinta-feira (20), às 11h, a estátua de cera em homenagem ao Velho Lobo, que estará presente ao evento. Zagallo é bicampeão do mundo como jogador, tricampeão como técnico, tetra como coordenador, e ainda comandou a Seleção nas Copas do Mundo de 1998 (vice-campeã) e de 1974 (quarta colocada), além de somar a coordenação técnica na Copa do Mundo de 2006.

O alagoano de Maceió disputou 36 jogos pela Seleção Brasileira: foram 29 vitórias, quatro empates e três derrotas. Ele estreou e se despediu da sua “amarelinha” no Maracanã. O primeiro jogo foi no dia 4 de maio de 1958, marcando dois gols na goleada de 5 a 1 sobre o Paraguai. A última partida foi no dia 7 de junho de 1964, na vitória de 4 a 1 sobre Portugal, em jogo válido pela Taça das Nações, competição promovida pela então CBD que reuniu Brasil, Argentina, Inglaterra e Portugal.

Inauguração da estátua de cera de Zagallo

Data: 20 de outubro (quinta-feira)

Horário: 11h

Local: Museu Seleção Brasileira, sede da CBF

Endereço: Avenida Luiz Carlos Prestes, 130 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ)