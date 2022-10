Novorizontino finaliza preparação e viaja para jogo contra o Vasco no Rio

Fim da espera! O tão aguardado momento da estreia de uma das maiores promessas do futebol brasileiro, enfim, se consumou na noite desta quinta-feira (06), no duelo contra o Coritiba, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022: o líder Palmeiras vencia por 3 a 0 (depois fecharia a goleada em 4 a 0) quando o auxiliar João Martins, que com a suspensão de Abel Ferreira comandava o time nessa noite, sacou aos 23 do segundo tempo Rony – autor do segundo gol – para a entrada do atacante Endrick Felipe, de 16 anos, com a camisa 16.

Há anos monitorado pela torcida e pela imprensa brasileira e sendo apontado como um dos mais promissores nomes, sempre acumulando grandes atuações em todas as divisões de base pelas quais passou, do Sub-11 ao Sub-20, artilheiro, com golaços antológicos e decidindo finais, Endrick, que, ajudou o Alviverde a conquistar a tão cobiçada Copa São Paulo de Futebol Juniores em 2022 (a então inédita Copinha do clube), de quebra, se tornou nesta noite o jogador mais jovem a jogar no time profissional em toda a história do Palmeiras: nesta data, o atleta foi a campo com 16 anos, dois meses e 25 dias.

A marca anterior pertencia ao atacante Vinicius, que em 24/03/2010, aos 16 anos, 7 meses e 21 dias atuou contra o Rio Branco no empate por 2 a 2 pelo Paulistão daquele ano. Aliás, considerando apenas o Campeonato Paulista, pelo menos por enquanto, Vinicius continua sendo o mais jovem a atuar pela competição; entretanto, pelo Brasileirão agora, consequentemente, é Endrick – mas, antes, Vinicius também era o dono dessa marca: jogou pelo Verdão aos aos 16 anos, 9 meses e 5 dias pela primeira vez no Nacional, em uma partida contra o Vitória – triunfo palmeirense por 1 a 0 no antigo Palestra Italia, em 08/05/2010.

Se fizer gol nos próximos meses, devido à pouca idade, Endrick terá a chance de, além de ser o mais jovem a ter jogado pelo clube, carregar a marca também de ser o atleta mais novo a balançar as redes na história do Verdão.

Atualmente, esse recorde ainda pertence ao atacante Heitor, que defendeu o Palestra Italia na primeira metade do Século XX: o maior artilheiro da história do Alviverde até os dias atuais fez seu primeiro gol pelo clube aos 16 anos, 11 meses e 14 dias, em uma vitória por 4 a 1 sobre a Associação Atlética das Palmeiras, em 03/12/1916, pelo Campeonato Paulista.

Especificamente no duelo de sua estreia, em pouco mais de 25 minutos em campo, Endrick pôde mostrar ótima movimentação e posicionamento. Em duas oportunidades, por muito pouco, não deixou sua marca logo no jogo estreia. Mas o que valeu foi mesmo a festa. A expectativa criada pela torcida, que vibrou com seu nome sendo anunciado à beira do campo, no momento em que o jogador se aquecia para entrar, e entoava o canto: ‘Eô, Eô, o Endrick é um terror’.

Há muito tempo existe a expectativa pela estreia do jogador, criada antes mesmo, porém, da data oficial em que o atacante de fato poderia ter debutado pelo time principal: isso porque Endrick só completou 16 anos em julho, idade mínima permitida para que pudesse assinar um contrato profissional e, então, passasse a atuar. Mas foram três meses que pareceram muito mais!

Mas a ansiedade tomou conta de verdade quando, pela primeira vez, o jogador, que às vezes já vinha treinando com a equipe principal – mesmo dentre suas atuações pelo time Sub-20 –, passou a ser relacionado para as partidas do Palmeiras principal: o fato ocorreu pela primeira vez na 27ª rodada, contra o Santos, no Allianz Parque, em 18 de setembro; aquele poderia ter sido o jogo de estreia de Endrick, mas o fato de o Verdão ter jogado com um a menos por quase todo o segundo tempo (o volante Danilo, expulso aos 14 minutos), fez com que Abel Ferreira precisasse repensar sua estratégia e otimizar as peças.

A expectativa pela estreia do garoto seguiu nos jogos seguintes, 28ª e 29ª rodada, jogos fora de casa contra o Atlético-MG e Botafogo. Entretanto, ambas, também partidas muito difíceis – inclusive, no Rio de Janeiro o Verdão novamente jogou com um a menos por boa parte do segundo tempo (o meio-campista Zé Rafael foi expulso aos 23 do segundo tempo).

De quebra, a estreia de Endrick ainda reforçou a presença de Crias da Academia no plantel palmeirense em 2022: ele foi o 15º atleta oriundo da base a jogar pelo Verdão nesta temporada. Os outros 14 foram: Danilo, Wesley, Gabriel Veron, Gabriel Menino, Renan, Patrick de Paula, Giovani, Pedro Bicalho, Gustavo Garcia, Gabriel Silva, Vanderlan, Fabinho, Naves e Jhonatan.

CONFIRA A LISTA DE PRATAS DA CASA QUE ATUARAM PELO VERDÃO NA TEMPORADA 2022 E SEUS RESPECTIVOS JOGOS

Danilo – 47 jogos

Wesley – 46 jogos

Gabriel Menino – 38 jogos

Gabriel Veron – 35 jogos

Vanderlan – 11 jogos

Fabinho – 6 jogos

Gustavo Garcia – 5 jogos

Patrick de Paula – 4 jogos

Giovani – 4 jogos

Renan – 2 jogos

Pedro Bicalho – 2 jogos

Gabriel Silva – 2 jogos

Naves – 2 jogos

Jhonatan – 1 jogo

Endrick – 1 jogo

CONFIRA AS CRIAS DA ACADEMIA COM MAIS MINUTOS EM CAMPO PELA TEMPORADA 2022

Danilo – 4126 minutos

Wesley – 1829 minutos

Gabriel Veron – 1719 minutos

Gabriel Menino – 1519 minutos

Vanderlan – 541 minutos

Patrick de Paula – 221 minutos

Giovani – 188 minutos

Renan – 163 minutos

Gustavo Garcia – 162 minutos

Fabinho – 122 minutos

Naves – 51 minutos

Gabriel Silva – 30 minutos

Endrick – 26 minutos

Pedro Bicalho – 17 minutos

Fonte: Agência Esporte