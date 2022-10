O Rei Pelé, comemora 82 anos neste domingo

O mundo do futebol celebra neste domingo (23) o aniversário do maior atleta de todos os tempos. Nascido em Três Corações no dia 23 de outubro de 1940, o Rei Pelé comemora 82 anos de idade como o grande expoente que o esporte já viu, com feitos que ultrapassaram todos os limites, inclusive o de parar conflitos civis pelo mundo.

Maior artilheiro da história da Seleção, com 95 gols marcados, a Nossa Majestade levantou três dos nossos cinco títulos de Copa do Mundo (1958, 1962 e 1970) e revolucionou o futebol com sua genialidade e domínio completo de todos os fundamentos.

A CBF, por meio do presidente Ednaldo Rodrigues, celebra o aniversário do Rei do futebol com um enorme sentimento de gratidão por tudo o que foi feito dentro e fora de campo.

“O dia 23 de outubro deveria ser feriado mundial para todos os fãs do futebol em homenagem ao maior atleta de todos os tempos. É sempre uma alegria parabenizar o maior de todos”, afirmou o presidente da CBF, que acompanhou diversas partidas do ídolo.

“Lembro ainda hoje da emoção de ter visto o Pelé em ação em Ilhéus quando a seleção da cidade enfrentou o Santos em 1967. Eu tinha apenas 13 anos e fiquei impactado. Dois anos depois, viajei até Salvador para assistir o milésimo gol dele, que acabou não saindo porque o Nildo tirou o gol quase na linha. Eu e a Fonte Nova inteira vaiamos o zagueiro do Bahia. Três dias depois, o Rei marcou o milésimo no Rio diante do Vasco”, lembra Ednaldo Rodrigues.

MAIOR DE TODOS OS TEMPOS

Revelado pelo Santos em 1957, Pelé assumiu o trono do futebol logo em sua primeira Copa do Mundo em 1958 aos 17 anos de idade. Com seis gols marcados, o Rei foi fundamental na conquista do Mundial disputado na Suécia e deu início a um reinado jamais visto no futebol.

Único atleta a ganhar três Copas do Mundo, o Rei voltou a levantar as taças em 1962, no Chile, e 1970, no México. Pelo Santos, o camisa 10 também fez história e levou o alvinegro praiano a se tornar um dos principais clubes do futebol mundial.

Foi pelo Peixe que ele parou a guerra na Nigéria em 1969 em uma das inúmeras viagens do Peixe pelo mundo.

Em 1971, Pelé se despediu da Seleção Brasileira, mas jamais deixou de ser a figura do futebol brasileiro e mundial. Até hoje, ele é dono do recorde de gols ao marcar 1281 tentos na carreira. Em 2020, o eterno camisa 10 foi homenageado pela CBF com a produção de uma estátua do Rei, que está exposta no Museu da Seleção Brasileira, na sede da CBF, no Rio.



Foto: Jorge Bispo | CBF

Pelé

Seleção Brasileira (de 1957 a 1971)

Jogos: 113

Gols: 95

84 vitórias, 15 empates e 14 derrotas

Títulos: Copa do Mundo (1958, 1962 e 1970), Copa Roca (1957 e 1963), Taça do Atlântico (1960), Taça Oswaldo Cruz (1958, 1962 e 1968) e Taça Bernardo O’Higgins (1959)

Fonte: Agência Esporte