Palmeiras duela com Botafogo pela 29ª rodada do Brasileirão

Mais de 37 mil pessoas estiveram na Neo Química Arena na noite deste sábado (01.10) para assistir a mais uma vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2022. A dupla Yuri Alberto e Róger Guedes funcionou novamente, e o Timão garantiu os três pontos ao ganhar por 2 a 0 do Cuiabá.

Com esta vitória, o Timão chegou a 50 pontos na competição nacional e continua na quarta colocação – agora, porém, mais próximo de Internacional (53) e Fluminense (51), segundo e terceiro na tabela, respectivamente.

A próxima partida do Coringão ocorre na terça-feira (04), contra o Juventude em Caxias do Sul (RS), pela 30ª rodada do Brasileirão.

Primeiro tempo

Logo no início da partida, aos dois minutos de jogo, o Cuiabá foi ao ataque e abriu o placar com gol de Deyverson. Porém, após a checagem do VAR, o árbitro anulou o gol, pois o jogador do Cuiabá estava em posição de impedimento. O jogo seguiu 0 a 0.

O Corinthians chegou pela primeira vez aos 10 minutos. Em uma tabela com Adson e Renato Augusto dentro da área, o camisa 8 do Timão recebeu e na hora de finalizar foi interceptado pela defesa, dando o primeiro escanteio para o Alvinegro no jogo.

Aos 19, Fagner viu o goleiro do Cuiabá mal posicionado e tentou pegá-lo de surpresa: o camisa 23 cruzou em direção ao gol, mas a bola passou bem perto. O Timão foi ter outra oportunidade aos 23 minutos: após uma jogada de Róger Guedes, ele avançou para dentro da área e achou Adson. O atacante alvinegro chutou embolado no zagueiro e a bola foi pra fora.

Outra oportunidade do Time do Povo aconteceu aos 30 minutos: em uma saída de bola errada do Cuiabá, Róger Guedes roubou a bola, tocou para Yuri Alberto, o camisa 9 chutou de fora da área e o goleiro da equipe mato-grossense fez uma grande defesa.

Gol do Corinthians!!! Aos 32 minutos de jogo, Róger Guedes cruzou para Renato Augusto; o camisa 8, de primeira, alçou a bola para Yuri Alberto, que de cabeça colocou a bola nos fundos da rede, 1 a 0.

Três minutos depois, o Coringão teve mais uma oportunidade com Róger Guedes: o atacante do Timão chutou de fora da área e o goleiro defendeu. A Fiel Torcida ficou empolgada com a boa sequência do Timão.

Mais um lance de perigo do Time do Povo: aos 37, Yuri Alberto ajeitou para Du Queiroz, o volante do Timão chutou de fora da área e o goleiro espalmou.

O árbitro deu cinco minutos de acréscimo.

Aos 47 minutos, Róger Guedes recebeu a bola pela ponta, driblou quatro marcadores e bateu com tranquilidade para fazer 2 a 0!

Fim de primeiro tempo na Neo Química Arena.

Segundo tempo

Antes de iniciar o segundo tempo, o Timão mexeu pela primeira vez: saiu Balbuena para a entrada de Gil.

Os primeiros 10 minutos do segundo tempo foram com as duas equipes procurando oportunidades. O Cuiabá, por estar perdendo, tentou propor mais o jogo, porém a defesa do Timão esteve bem posicionada.

Aos 11 minutos, o Timão mexeu mais duas vezes: saíram Yuri Alberto e Renato Augusto e entraram Mateus Vital e Giuliano.

Cássio! Aos 20 minutos, o Cuiabá chegou com perigo: Valdívia tabelou com Deyverson, recebeu e chutou, o GIGANTE fez uma defesa espetacular.

Outra mudança do Corinthians aconteceu aos 28 minutos: saiu Du Queiroz e entrou Ramiro.

Quase mais um do Corinthians! Aos 35 minutos, Mateus Vital trouxe a bola para o meio, chutou de fora da área, a bola desviou e Ramiro conseguiu pegar o rebote. O goleiro, mesmo caído, conseguiu salvar o que seria o terceiro gol do Timão!

Em outra tabela caprichada entre Mateus Vital e Róger Guedes, o Corinthians chegou mais uma vez com perigo, porém na hora do arremate de Vital, a bola bateu no zagueiro da equipe cuiabana.

O Corinthians fez a última alteração aos 41 minutos: saiu Róger Guedes e entrou Arthur Souza.

O árbitro deu quatro minutos de acréscimo e após o tempo extra a partida foi encerrada. Com o resultado, o Corinthians somou 50 pontos na competição nacional, continuando na quarta colocação.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 0 CUIABÁ

Competição: Campeonato Brasileiro, 29ª rodada

Data e horário: 1 de outubro de 2022 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA/GO) e Brigida Cirilo Ferreira (FIFA/AL)

VAR: Rodolpho Toski Marques (FIFA/PR)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Lucas Piton; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira

CUIABÁ: João Carlos; Marllon, Joaquim e Alan Empereur; Daniel Guedes, Denilson, Pepê, Rodriguinho e Sidcley; André Luis e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Fonte: Agência Esporte