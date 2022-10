Palmeiras está pronto para o duelo com o Atlhetico-PR, pela 34ª rodada do Brasileirão

O Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira (24.10), na Academia de Futebol, e encerrou a preparação para enfrentar o Athletico-PR na terça-feira (25), às 21h45, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A comissão de Abel Ferreira comandou uma atividade técnica em campo reduzido.

Com a vitória por 3 a 0 sobre o Avaí no último sábado (22), o Verdão foi a 71 pontos a abriu dez de vantagem na liderança. O clube pode conquistar o hendecacampeonato na próxima rodada se vencer em Curitiba (PR) e Internacional e Corinthians tropeçarem contra Ceará e Fluminense, respectivamente – ambos rivais vão a campo somente na quarta-feira (26). Neste caso, o Palmeiras de 2022 entraria para a lista dos times que conquistaram o Brasileirão com mais antecedência na história dos pontos corridos, ao lado de São Paulo de 2007, Cruzeiro de 2013 e Flamengo de 2019.

O Palmeiras de 2022 briga também para ser o campeão com o menor número de derrotas na história dos pontos corridos (tem apenas dois resultados negativos contra quatro dos recordistas São Paulo de 2006, Palmeiras de 2018 e Flamengo de 2019). O atual aproveitamento de 71,7% ainda colocaria a equipe na 4ª posição da lista de campeões com melhor campanha em pontos corridos (apareceria só atrás de Cruzeiro de 2003, com 72,5%, Atlético-MG de 2021, com 73,7%, e Flamengo de 2019, com 78,9%).

Presente em campo diante do Avaí, o zagueiro Luan é o 11º no ranking de palmeirenses com mais vitórias na história do Brasileirão: 72 triunfos, logo atrás de Weverton, 10º com 73, e a duas de alcançar Cléber, 9º com 74. O bicampeão da Libertadores em 2020 e 2021, bicampeão paulista em 2020 e 2022, campeão brasileiro em 2018, da Copa do Brasil em 2020 e da Recopa Sul-Americana em 2022 formou dupla de zaga titular com Gustavo Gómez pela 94ª vez, e os números são excelentes: 58 vitórias, 22 empates, 14 derrotas, 56 jogos sem sofrer gols e apenas 58 gols sofridos.

“Fico feliz pelos números e pelas marcas. O Gómez é um grande jogador, um grande companheiro e um grande amigo que tenho aqui. A gente se conhece há bastante tempo, desde 2018, e fomos vitoriosos juntos desde o início. Começamos com o Brasileiro e depois vieram os outros títulos. Nesse ano, infelizmente, tive uma lesão no início e as coisas não caminharam do jeito que eu gostaria, mas respeito sempre quem está jogando e fico feliz pelo momento de todos. Sobre as marcas, espero que elas continuem e que a gente continue fazendo história”, disse o camisa 13.

Em 2019, Luan e Gómez atingiram a expressiva marca de 1081 minutos consecutivos sem sofrer gols (sem considerar os acréscimos), segunda maior sequência de uma dupla de zagueiros na história do Palmeiras – o recorde ainda pertence a Marcio e Vágner Bacharel, que, em 1987, ficaram sem levar gols por 1148 minutos. Um ano antes, durante a campanha do decacampeonato brasileiro de 2018, eles já haviam contribuído para estabelecer o recorde palmeirense de menos gols sofridos na história dos pontos corridos: apenas 26 tentos (a marca anterior era de 32, na caminhada do título de 2016).

Já o Palmeiras de 2022 tem a quarta melhor defesa da história do clube (média de 0,63 gol por jogo, atrás só de 1989, com 0,60, 1973, com 0,56, e 1972, com 0,54). A equipe é líder há 24 rodadas e está invicto há 18 jogos na competição, estabelecendo a quarta colocação geral no ranking de liderança em uma mesma edição de Brasileiro e a quarta maior invencibilidade geral em uma edição de pontos corridos.

“Foi uma vitória boa diante do Avaí dentro da nossa casa. A gente precisava e fizemos um bom resultado, com intensidade e sem tomar gol mais uma vez. Mais um passo rumo ao nosso objetivo e amanhã teremos um grande jogo, em um estádio difícil de se jogar, mas equipe que quer ser campeã tem de jogar da mesma maneira dentro e fora de casa. Vamos lá buscar os três pontos”, finalizou Luan.

Fonte: Agência Esporte