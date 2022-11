Palmeiras goleia o Fortaleza no Allianz e comemora o hendecacampeonato Brasileiro

Nem o frio e a chuva afastaram os mais de 60 mil torcedores que foram torcer pelo Flamengo nesta quarta-feira (02.10), no Maracanã.

Mesmo com a derrota para o Corinthians, por 2 a 1, a Nação fez a festa nas arquibancadas, celebrando com o time as recentes conquistas do tetracampeonato da Copa do Brasil, contra o mesmo adversário do duelo desta noite, e do tricampeonato da Libertadores.

O jogo

O Flamengo começou a partida buscando espaços na defesa corintiana e teve sua primeira oportunidade de abrir o placar com Marinho, aos três minutos da primeira etapa, após tabela com Victor Hugo, mas Fábio Santos chegou na dividida. Os minutos seguintes foram momentos de resposta ofensiva do adversário, que pressionava a saída de bola do Mais Querido e chegou com perigo algumas vezes. Aos 11 minutos, em cobrança de falta de Vidal, no bico esquerdo da grande área, o Rubro-Negro fez o goleiro Cássio trabalhar com um desvio de cabeça venenoso do zagueiro Pablo.

A partida ficou concentrada no meio de campo até que o time paulista teve três jogadas agudas em sequência – com grandes defesas de Hugo em todas. Aos 18, Róger Guedes ficou cara a cara com Hugo, que fez a defesa sem rebote, quando o bandeirinha já marcava impedimento; depois, aos 20, foi a vez de Yuri Alberto driblar Pablo e Matheuzinho, abrir para a esquerda e chutar rasteiro, para mais uma defesa do goleiro rubro-negro; por fim, aos 23, Giuliano botou a bola na trave; no rebote, Róger Guedes novamente parou em Hugo. A resposta rubro-negra não tardou: aos 24, em contra-ataque fulminante, Ayrton Lucas recebeu de Vidal e chutou forte, no canto, mas Cássio foi buscar. Cebolinha também se candidatou para ser o responsável por inaugurar o marcador, aos 36, mas o chute arriscado de fora da área foi por cima do travessão.

Quem abriu o placar foi o Corinthians, aos 42, com o volante Du Queiroz, em bola rasteira no canto direito de Hugo. Nada que interrompesse o canto da torcida rubro-negra, que não parou de fazer festa na arquibancada, comemorando as recentes conquistas do tetracampeonato da Copa do Brasil e do tricampeonato da Libertadores.

O Flamengo só precisou de três minutos da etapa complementar para deixar tudo igual no Mário Filho. O Garoto do Ninho Matheus França foi o autor da obra – e que obra! Depois de receber de Cebolinha, o menino teve frieza de gente grande para tocar de cavadinha e encobrir Cássio em belíssimo lance: 1 a 1.Chegando aos sete minutos, foi Cebolinha quem quase marcou um gol de placa no Templo do Futebol: depois de matar a bola de letra e driblar o marcador com habilidade, ele soltou a bomba, mas o chute foi por cima.

Ribeiro comemora com o autor do gol rubro-negro, Matheus França | Foto: Marcelo Cortes

Aos 29 minutos, quando a chuva caía forte no Maracanã, o Corinthians voltou à frente do placar, com Yuri Alberto, que deu números finais à partida.

Próximos compromissos

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo irá jogar contra Coritiba e Juventude, fora de casa, nos dias 6 e 9 de novembro, e, depois, encerra o Brasileirão contra o Avaí, no Maracanã, dia 13.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 1 x 2 Corinthians

Campeonato Brasileiro 2022: 35ª rodada

Local: Estádio Mário Filho, Maracanã, Rio de Janeiro-RJ

Data e hora: 02/11/2022 – 21h30

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC), Kleber Lucio Gil (SC), Thiago Americano Labes (SC), Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Cartões amarelos: Roni (COR)

Gols: Du Queiroz (42’ 1ºT), Matheus França (3’ 2ºT)

Flamengo: Hugo; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Erick (João Gomes), Vidal e Victor Hugo (Everton Ribeiro); Marinho (Matheus Gonçalves), Everton Cebolinha (Rodinei) e Matheus França (Mateusão). Técnico: Dorival Júnior

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Balbuena, Robert e Fábio Santos; Fausto, Du Queiroz (Roni) e Giuliano (Gil); Mateus Vital (Ramiro), Róger Guedes (Renato Augusto) e Yuri Alberto. Técnico: Filipe Almeida (Vitor Pereira suspenso)

Fonte: Agência Esporte