Palmeiras se reapresenta com coletivo e Raphael Veiga comenta sua recuperação

O Palmeiras se reapresentou na terça-feira (18.10), na Academia de Futebol, após ter empatado por 0 a 0 com o São Paulo no domingo (16) e folgado na segunda (17). Os titulares e os jogadores mais desgastados realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência, ao passo que os demais, com a inclusão de jovens do Sub-20, participaram de um coletivo com duas equipes de 11 componentes e em dois tempos de 20 minutos.

O meio-campista Raphael Veiga, que passou por uma artroscopia no tornozelo direito no começo de setembro, comentou sobre o tratamento no Núcleo de Saúde e Performance. “O trabalho tem surtido efeito muito rápido, tenho até falado com os fisioterapeutas e com os médicos. Desde a cirurgia até hoje, já estou correndo em campo, esteira, fazendo quase tudo normal. Claro que ainda tem um processo para melhorar algumas coisas, mas o pior já passou. Estou feliz com a evolução, é um período que, mesmo fora do campo, tenho encarado com leveza e vivido um dia de cada vez, sempre melhorando”, afirmou o vice-artilheiro do Verdão na temporada, com 19 gols, atrás apenas do atacante Rony, com 21 – é o único do elenco a balançar as redes em todas as competições em 2022: sete no Paulista, dois na Copa do Brasil, seis na Libertadores, três no Brasileiro e um na Recopa, além de dois no Mundial, referente à temporada 2021.

O camisa 23 falou também sobre como é torcer para os companheiros nas arquibancadas do Allianz Parque. “É mais difícil porque não podemos fazer nada. De fora, você se sente impotente. Dentro, quando você está lá, você sente o que está acontecendo, é diferente. Mas é um momento que tenho de passar, não tenho o que fazer a não ser tratar e me recuperar. O time está muito bem, quem tem jogado tem jogado bem. Temos feito bons jogos e vamos conseguir, se Deus quiser, ser campeão”, disse Veiga, que, desde 2017 no Palestra Italia, soma 210 partidas e 64 gols, além do bicampeonato da CONMEBOL Libertadores 2020 e 2021, do bicampeonato paulista de 2020 e 2021, da Copa do Brasil de 2020 e da Recopa Sul-Americana de 2022.

Líder do Brasileiro com 68 pontos, oito à frente do vice Internacional, o Palmeiras é o ponteiro do torneio há 23 rodadas, superando o recorde anterior do clube, de 20 rodadas consecutivas em 2016 – no sábado (22), diante do Avaí, o Verdão alcançará a 4ª posição do ranking geral, ao lado do Atlético-MG de 2021 (com 24), e até o final da competição pode chegar ao 3º lugar, superando o São Paulo de 2006 (com 27) e ficando atrás só do Cruzeiro de 2014 (33) e do Corinthians de 2017 (34).

O Maior Campeão do Brasil volta a treinar nesta quarta (19), às 11h. No primeiro turno, no dia 26 de junho, em Florianópolis (SC), Palmeiras e Avaí empataram por 2 a 2, com gols alviverdes marcados por Rony e Gustavo Scarpa.

Fonte: Agência Esporte