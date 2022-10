Palmeiras vence o Boca Juniors e é campeão da Libertadores Feminina

As Palestrinas conquistaram de forma invicta o título da principal competição de clubes do continente da Américo do Sul ao vencer o Boca Juniors-ARG por 4 a 1, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. Os gols da decisão foram marcados por Ary Borges, Byanca Brasil, Poliana e Bia Zaneratto – o resultado quebrou uma invencibilidade de 25 jogos do atual bicampeão argentino em 2022.

No começo do jogo foi perfeito para o Palmeiras. Com velocidade e domínio das ações da partida, um dos ataques mais matadores da competição surtiu efeito logo aos quatro minutos. Ela, Ary Borges, apareceu para dominar uma bola levantada em uma cobrança da falta e mandou direto para o fundo da rede para abrir o placar. Foi o terceiro gol dela nesta edição. A bola aérea e a goleadora são armas letais no torneio.

Não demorou muito para que o Boca Juniors-ARG reagisse e não deixasse barato o gol feito pelo Verdão. As argentinas começaram a buscar mais o jogo e levaram mais perigo que as brasileiras. Priori aproveitou um deslize da defesa alviverde, driblou a goleira Jully e empatou a partida. O VAR checou e confirmou. Tudo igual, mas poderia ter sido pior para o Palmeiras, que não conseguiu mais jogar e saiu para o intervalo com um empate rico.

O Palmeiras retornou dos vestiários com vontade de deixar o final do primeiro tempo para trás. Assim, as conversas com Ricardo Belli deram resultado logo aos três minutos. Dessa vez o cruzamento de Bruna Calderan deu certo, e a bola sobrou para Byanca Brasil testar no fundo da rede do Boca e recolocar o Verdão na vantagem. 2 a 1 e dancinha palestrina!

A bola parada do Palmeiras segue letal em qualquer modalidade. Em uma cobrança de escanteio, Andressinha levantou uma ótima bola para Poliana, que mandou de cabeça e marcou o terceiro do alviverde. Depois desse gol, apesar do Boca Juniors pressionar bastante e tentar reverter o placar, foi o Palmeiras que chegou de novo ao fundo da rede. O placar de 3 a 1 poderia ter permanecido, mas Bia Zaneratto, camisa 10 e líder do grupo, fez linda jogada e finalizou com categoria, debaixo das pernas da goleira argentina, e saiu para o abraço. Fim de jogo decretado e comemoração cheia de emoção das Palestrinas! Na primeira participação do Palmeiras na Libertadores Feminina, foram cinco vitórias, 18 gols marcados e apenas três sofridos. O Verdão foi campeão de maneira inédita e invicta. Flamengo chega em Guayaquil e já realiza atividades na concentração

FICHA TÉCNICA

BOCA JUNIORS 1 X 4 PALMEIRAS

Competição: Copa Libertadores feminina

Local: Estádio Casa Blanca, em Quito (Equador)

Data e horário: 28 de outubro de 2022, às 19h (de Brasília)

Cartões amarelos: Yamila Rodríguez e Jorge Martínez (Boca Juniors); Duda Santos, Camilinha, Ary Borges e Bia Zaneratto (Palmeiras)

Gols: Ary Borges, aos 4′ 1ºT, Brisa Priori, aos 14′ 1ºT, Byanca Brasil, aos 3′ 2ºT, Poliana, aos 12′ 2ºT, e Bia Zaneratto, aos 44′ 2ºT

BOCA JUNIORS: Laurina Oliveros; Julieta Cruz (Espíndola), Adriana Sachs, Mayorga, Celeste dos Santos; Preininger, Clarisa Huber (Melanie Concha), Gómez Ares; Brisa Priori (Urbani), Yamila Rodríguez e Andrea Ojeda (Palomar). Técnico: Jorge Martínez.

PALMEIRAS: Jully; Bruna Calderan, Poliana, Júlia Bianchi, Katrine (Juliana); Andressinha, Ary Borges, Duda Santos (Carol Baiana), Camilinha (Day Silva); Byanca Brasil (Patrícia Sochor) e Bia Zaneratto. Técnico: Ricardo Belli.

Fonte: Agência Esporte