Palmeiras vence o Santiago Morning e vai às semifinais da Libertadores Feminina

O Goiás venceu o Cuiabá por 2 a 1 na noite deste domingo (23.10), na Arena Pantanal, e afundou o time mato-grossense na zona de rebaixamento do Brasileirão. Pedro Raul e Vinicius marcaram os gols da vitória, e Deyverson diminuiu para o Dourado.

O Cuiabá, por sua vez, sofre o terceiro tropeço seguido e amarga a 18ª posição com 31 pontos, três abaixo do Ceará, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Goiás recebe o América-MG às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira (26), e no dia seguinte o Cuiabá tem mais um confronto direto em casa na luta contra o rebaixamento, desta vez contra o Avaí.

O jogo

Os primeiros minutos de jogo foram de grandes dificuldades para o Dourado. O Goiás abriu 2 a 0 em vinte minutos, com gols de Pedro Raul e Vinicius. Ainda na etapa inicial, o Cuiabá conseguiu criar chances, com Denilson e André e Luís. Rafael Gava, em cobrança de falta frontal, levou perigo à meta adversária.

Para a segunda etapa, buscando reverter o resultado negativo, o técnico António Oliveira promoveu, ainda no intervalo, três alterações – ingressaram na equipe os atacantes Felipe Marques, Lucas Cardoso e Jonathan Cafú.

A produção ofensiva do Dourado melhorou. Aos 13 minutos, Joaquim acertou a trave em cabeçada. Aos 20 minutos, Deyverson recebeu passe de Felipe Marques no interior da área e finalizou com categoria para descontar.

Na volta do intervalo, o Cuiabá entrou em campo com outra postura e levou perigo logo aos 13 minutos. André Luis cruzou na cabeça do zagueiro Joaquim, que explodiu na trave. No rebote, Deyverson tentou de voleio, mas mandou pela linha de fundo.

Seis minutos depois, o ímpeto dos donos da casa foi recompensado com gol de Deyverson, que recebeu de Felipe Marques após erro da defesa do Goiás e tocou na saída do goleiro Tadeu para diminuir a desvantagem no placar.

Por fim, o Cuiabá pressionou muito o Goiás em busca do gol de empate. No entanto, parou em belas defesas de Tadeu, que salvou a equipe goiana. Aos 44 minutos, Deyverson recebeu passe rasteiro dentro da área e bateu de primeira, mas o goleiro espalmou para longe. Em seguida, Jonathan Cafu recebeu cruzamento e cabeceou à queima-roupa do camisa 23, que defendeu novamente.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 2 GOIÁS

Local: Arena Pantanal

Data e horário: Domingo, 22/10/22,às 18h

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

Auxiliares: Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cuiabá: João Carlos (Walter), Joaquim, Paulão, Marcão Silva, André Luís (Sidcley), Pepê, Rafael Gava, Denilson, Rodriguinho, Deyverson e Gustavo Nescau.

Goiás: Tadeu; Hugo e Reynaldo; Caetano (Lucas Halter) e Maguinho; Auremir e Matheus Sales (Caio Vinicius ou Fellipe Bastos) e Marquinhos Gabriel; Vinicius, Dadá Belmonte e Pedro Raul.

Fonte: Agência Esporte