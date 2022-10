Palmeiras vence Universidad de Chile e encerra a 1ª fase da Libertadores com 100% de aproveitamento

Com o objetivo de tentar se aproximar do grupo de classificação para próxima Libertadores, o Tricolor venceu o Coritiba por 3 a 1 nesta quinta-feira (20.10), no Morumbi, em duelo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022.

Os gols são-paulinos foram marcados pelos atacantes Calleri (2) e Luciano. Com o triunfo, o São Paulo assumiu a décima colocação, agora com 44 pontos em 32 jogos.

No próximo domingo (23), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, a equipe visitará o Juventude pela 33ª rodada.

Para o confronto desta noite, o time não contou com Arboleda (transição após cirurgia no tornozelo esquerdo), Caio (cirurgia no joelho direito), Gabriel (lesão no ligamento colateral medial do joelho direito), Diego Costa (aprimora a forma física após tendinite no joelho direito), Alisson (dores na coxa direita), Miranda (lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo), Igor Vinícius (pubalgia), Ferraresi e Beraldo (suspensos).

Com as voltas de Rafinha e Léo, que cumpriram suspensão contra o Palmeiras (0 x 0) no último final de semana, no Allianz Parque, o técnico Rogério Ceni escalou a equipe com Felipe Alves; Rafinha, Luizão e Léo; Moreira, Pablo Maia, Nestor e Reinaldo; Patrick, Luciano e Calleri.

Com um início de jogo arrasador, o Tricolor abriu o placar logo no primeiro minuto: Nestor avançou pela direita e chutou. A bola desviou em Calleri, enganou o goleiro e estufou as redes! 1 a 0.

O Tricolor seguiu ofensivo e criou mais oportunidades para tentar ampliar a vantagem antes do intervalo. Aos 45, Luciano driblou o goleiro e finalizou. A bola explodiu na trave, bateu no zagueiro adversário e entrou. A arbitragem, no entanto, após revisão do VAR, assinalou impedimento e anulou a jogada.

Na etapa complementar, logo aos seis minutos, Luciano teve mais um gol anulado pela arbitragem, que novamente assinalou impedimento.

O São Paulo manteve o ímpeto e anotou o segundo tento aos 17 minutos após linda jogada de Patrick, que fintou a marcação e cruzou na medida para Calleri marcar! 2 a 0.

Depois, aos 26, Welington, que acabara de entrar, arrancou em velocidade e tocou para Luciano. O camisa 11 dominou e, enfim, após dois gols anulados na noite, chutou para celebrar o seu tento de número 50 pelo Tricolor! 3 a 0.

Aos 38, os visitantes descontaram com Matheus Cadorini, e a partida terminou com vitória são-paulina por 3 a 1.

SÃO PAULO 3 x 1 CORITIBA

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 20/10/2022 (quinta-feira)

Público: 14.993 torcedores

Renda: R$ 589.522,00

Gols: Calleri (1/1T e 17/2T), Luciano (26/2T) e Matheus Cadorini (38/2T)

Cartões amarelos: Luizão (34/1T), Natanael (37/1T), Chancellor (4/2T), Diego Porfírio (41/2T), Adrián Martínez (49/2T), Luciano (49/2T) e Henrique (49/2T)

SÃO PAULO: Felipe Alves; Rafinha, Luizão e Léo; Moreira (Igor Gomes, 21/2T)), Pablo Maia (Luan, 27/2T), Nestor (Galoppo, 27/2T) e Reinaldo (Welington, 21/2T); Patrick (André Anderson, 36/2T), Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Coritiba: Gabriel; Natanael (Matheus Alexandre, intervalo), Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos (Diego Porfírio, intervalo); Trindade, Bruno Gomes e Boschilia (Régis, 18/2T); Warley (Bernardo, 27/2T), Fabrício (Matheus Cadorini, intervalo) e Adrián Martínez. Técnico: Guto Ferreira.

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Eder Alexandre (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Quarto Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Analista de Campo: Marcio Luiz Augusto (SP)

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway (PB)

AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE)

Observador de VAR: Emerson Augusto de Carvalho (SP)

Fonte: Agência Esporte