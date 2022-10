Partida entre Goiás x Corinthians é suspensa pela STJD

Em decisão publicada na tarde deste sábado (15.10), o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) determinou a suspensão do jogo entre Goiás e Corinthians, marcado para às 19h do próprio sábado, na Serrinha, em Goiânia.

O motivo é a divergência sobre a presença de torcida visitante no estádio. A decisão é assinada por Otávio Noronha, presidente do STJD, que diz preservar a ordem desportiva e o equilíbrio da competição.

“É da responsabilidade deste STJD, zelar em última ratio, pela ordem desportiva e pelo equilíbrio das competições, de forma que, a única medida proporcional e adequada para tanto, diante da moldura que se revela, é a determinação da suspensão da realização da partida, para que outra, oportunamente seja designada pela entidade de organização do Desporto, em condições de que o Jogo possa ser realizado sem o vilipendio dos princípios que se precisa preservar”, diz trecho da decisão.

Em nota oficial, o Corinthians se mostrou satisfeito com a decisão e afirmou que “reforça sua posição intransigente na luta permanente por seus direitos e pela presença da Fiel Torcida em todos os jogos da equipe, por qualquer competição e aguardará novas orientações do tribunal desportivo a respeito da partida suspensa”.

Integra da nota do Corinthians

Comunicado – Goiás x Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, atendendo a petição apresentada pelo Clube, o STJD determinou a suspensão da partida entre Goiás x Corinthians designada para este sábado (15), que seria realizada às 19h, pelo Campeonato Brasileiro da Série A.

De acordo com despacho assinado pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, Dr. Otavio Noronha, não pode o Tribunal obrigar as partes a descumprirem uma decisão da Justiça Comum. Ao mesmo tempo, é de responsabilidade do STJD zelar pela igualdade, ordem desportiva e equilíbrio das competições, motivo pelo qual entendeu por bem que a partida não fosse disputada na data de hoje, pelo desatendimento de decisão exarada na data de ontem pela Justiça Desportiva.

O Corinthians reforça sua posição intransigente na luta permanente por seus direitos e pela presença da Fiel Torcida em todos os jogos da equipe, por qualquer competição e aguardará novas orientações do tribunal desportivo a respeito da partida suspensa.

Fonte: Agência Esporte