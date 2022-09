Raí visita treino da Seleção e elogia trabalho da comissão técnica

Mais uma final, mais um gol e mais um título. O ano de 2022 tem sido muito especial para Endrick. Neste domingo (25.09), o atacante marcou o gol que garantiu a vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o Corinthians na final do Brasileirão Sub-20.

Essa foi a quarta decisão da temporada para Endrick. Em todas, ele balançou as redes e saiu campeão. Pelo Palmeiras, ele venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copa do Brasil Sub-17 e o Brasileirão Sub-20. Com a Seleção Brasileira, foi protagonista no título do Torneio de Montaigu.

“É o meu primeiro título brasileiro. Fizemos quatro finais esse ano, marquei em todas e conquistamos todas também. Agradecer a Deus por tudo isso que vem acontecendo na minha vida”, afirmou Endrick.

O jogo não começou fácil, mas uma substituição mudou o cenário para Endrick: as suas chuteiras. No intervalo, o atacante trocou os calçados e viu seu jogo fluir. A mudança surtiu tanto efeito que, no lance do gol, ele precisou ter os pés no chão para abrir o placar.

“No primeiro tempo, estava com chuteira de trava normal, escorregando, não conseguia dominar a bola direito… Isso faz toda a diferença. Consegui trocar, tanto que meu gol foi dominando a bola e virando de frente já”, contou o atacante.

Mas Endrick não quer parar por aí. A temporada do Palmeiras tem sequência com a Copa do Brasil Sub-20, com início marcado para a próxima semana. Endrick, por sua vez, começa a ser integrado no elenco profissional do clube. De um jeito ou de outro, ele quer seguir escrevendo sua história no clube.

“Tenho inspiração no Cristiano Ronaldo. Ele sempre tem ambição, quer trabalhar mais, bater recordes, fazer gols, assistências… Não está satisfeito nunca. Eu quero bater recordes na base. O pessoal até fica um pouco bravo porque eu falo tanto de trabalho, mas essa é a vida. Temos que trabalhar muito para chegar num patamar alto”, declarou.

Neste domingo (25), o Palmeiras conquistou o Brasileirão Sub-20 2022. Na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), o Verdão venceu o Corinthians por 1 a 0 na final. O gol foi marcado por Endrick.

Fonte: Agência Esporte