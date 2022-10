Sampaio Corrêa supera a Ponte Preta no Castelão e encosta no G4 da Série B

A equipe do Londrina Esporte Clube visitou na noite desta segunda-feira (03.10), o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas-SP, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e foi superado pelo placar de 1 a 0.

Com o resultado, o LEC fica momentaneamente na 7ª colocação com 46 pontos. Na próxima rodada, o Tubarão recebe o Grêmio, no Estádio do Café, às 16h30, no sábado (08), em Londrina-PR.

O JOGO

Com 15 minutos, Jamerson bateu de fora da área, a bola explodiu no travessão de Matheus Albino, na sobra, Isaque cabeceou e o goleiro Alviceleste ficou com ela. Aos 31’, após dividida no alto, o árbitro viu uma cotovelada de Caprini no adversário, o que não aconteceu, deu o segundo cartão amarelo e expulsou o atleta do Tubarão.

Aos 37 minutos, Gegê recebeu na intermediária e bateu, a bola desviou no meio do caminho e levou perigo ao gol de Kozlinski. Com 45’, Giovanni Augusto bateu de longe e Matheus Albino segurou firme. No minuto seguinte, Richard Ríos deu uma cotovela em Alan Ruschel, o quarto árbitro chamou e o árbitro expulsou o jogador do Guarani.

Com 6 minutos do 2º tempo, Jamerson cobrou escanteio da esquerda, a bola atravessou toda a área e ficou com Yuri, que matou no peito e bateu por cima do gol. No minuto seguinte, Eduardo Person recuperou a bola e bateu de fora da área, Matheus Albino espalmou. Na sequência, Bruno José cruzou da direita e Yuri testou pelo lado.

Aos 26’, Jamerson cruzou da esquerda e João Victor testou sem chances para Matheus Albino. Com 47 minutos, Júlio César cruzou da direita e Yago pegou de primeira por cima da meta.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 0 LONDRINA

Guarani: Kozlinski; Diogo Mateus, João Victor, Derlan e Jamerson; Richard Ríos, Eduardo Person (Índio) e Giovanni Augusto (Júlio César); Isaque (Madison), Bruno José (Yago) e Yuri (Jenison). Técnico: Mozart.

Londrina: Matheus Albino; Jeferson (Nadson), Denílson, Vilar e Alan Ruschel (Eltinho); João Paulo, Pedro Cacho (Samuel Santos), Emerson Souza (Peu) e Gegê; Caprini e Douglas Coutinho (Matheus Lucas). Técnico: Adílson Batista.

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade – ES

Assistente 01: Fabrício Vilarinho da Silva – FIFA-GO

Assistente 02: Fabiano da Silva Ramires – ES

Quarto árbitro: Salim Fende Chaves – SP

Analista de campo: Celso Barbosa de Oliveira – SP

Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira – FIFA-MG

Assistente de árbitro de vídeo: Felipe Alan Costa de Oliveira – MG

Observador do VAR: Luiz Vanderlei Martinucho – SP

Gol: João Victor aos 26’ do 2º tempo (Guarani).

Cartão amarelo: João Victor (Guarani); Caprini, Denílson e Matheus Lucas (Londrina).

Cartão vermelho: Richard Ríos (Guarani); Caprini (Londrina).

Fonte: Agência Esporte