Sampaio Corrêa vence o Grêmio em casa pela Série B do Brasileirão

A equipe do técnico Renato Portaluppi viajou a São Luiz do Maranhão, para encarar o Sampaio Corrêa, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Mas a vitória não foi alcançada, após o Tricolor sofrer o revés por 2 a 1. O gol gremista foi anotado por Elkeson, na etapa complementar, enquanto Rafael Vila e Gabriel Poveda assinalaram para os donos da casa.

Para o confronto, o Grêmio teve desfalques, alguns jogadores poupados e outros que cumprem suspensões pelo terceiro cartão amarelo, totalizando seis ausências do time titular: a defesa foi formada por Brenno, Rodrigo Ferreira, Natã, Kannemann e Nicolas, estes dois últimos voltando de lesão. O meio campo com maior marcação, com jogadores como Thiago Santos, Lucas Silva e Bitello. Já o setor ofensivo seguiu com Biel e Guilherme, somado a Elkeson, que substituiu Diego Souza.

Antes do primeiro minuto, o Tricolor chegou bem com Biel, que recebeu um passe nas costas da marcação e finalizou, mas o goleiro Luiz Daniel saiu do gol e fez a defesa. Com maior posse de bola, os gremistas criaram por algumas vezes, como aos 12’, com Bitello lançado na área, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo.

Na primeira oportunidade adversária, após erro defensivo, o Sampaio Corrêa conseguiu levar vantagem e abrir o placar com Rafael Villa, que recebeu livre na meia direita, avançou em velocidade e chutou forte, sem chances de defesa de Brenno, com 14 minutos jogados.

Mas os gremistas igualaram a contagem por alguns instantes. Após cobrança de escanteio na marca penal, Elkeson subiu mais que a defesa e mandou de cabeça, no canto esquerdo da meta defendida por Luiz Daniel, mas após análise de VAR, a arbitragem anulou por conta de a bola ter batido no braço do centroavante.

A partir da metade do primeiro tempo, o jogo passou a ficar mais equilibrado, com ambas as equipes brigando no meio-campo e buscando seus campos de ataque. Passados 37 minutos, o Tricolor teve uma falta a seu favor, da intermediária, pela meia esquerda: Bitello ergueu no segundo poste, Kannemann desviou de cabeça e Luiz Daniel fez grande defesa. No lance, a bola bateu na mão do adversário, mas nada foi assinalado.

O segundo tempo iniciou no mesmo ritmo. O Grêmio tramou boa jogada com Biel, aos 3 minutos, que buscou espaço e tentou lançar Guilherme dentro da área, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Com 11 minutos de jogo, o Sampaio Corrêa ampliou o marcador com Gabriel Poveda, que recebeu o passe, invadiu a área e finalizou forte. A bola bateu na trave antes de morrer no fundo das redes.

O técnico Renato Portaluppi providenciou duas mudanças aos 17’: Thaciano e Jhonata Robert entraram nos lugares de Guilherme e Lucas Silva.

Em uma de suas primeiras participações na partida, Thaciano foi o autor de uma das primeiras chances claras do Tricolor. Nicolas colocou na área e Luiz Daniel afastou. Na sobra, o meia finalizou, mas em cima do goleiro.

Aos 22’, Leo Gomes retornou aos gramados oficiais e substituiu Rodrigo Ferreira, na lateral direita. Jhonata Robert acabou sofrendo uma lesão durante o jogo e foi substituído por Pedro Lucas, na metade da etapa complementar.

Aos 38 minutos, o Grêmio descontou com Elkeson, que recebeu dentro da área e chutou cruzado. A bola bateu na trave e entrou.

Na reta final da partida, os donos da casa chegavam pela esquerda com Ygor Catatau, que finalizou. Brenno defendeu e no rebote o adversário tentou novamente o chute, mas Kannemann salvou, mandando pela linha de fundo.

Com o resultado, o Tricolor não soma pontos na competição. O próximo compromisso será na terça-feira, diante do CSA, às 19h, na Arena.

Fonte: Agência Esporte