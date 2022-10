Santos enfrenta hoje o Red Bull Bragantino; jogo de “seis pontos”

O Corinthians garantiu seus primeiros três pontos na CONMEBOL Libertadores Feminina ao golear, neste domingo, no Equador, a equipe do Always Ready, da Bolívia. Gabi Portilho, duas vezes, Adriana, Vic Albuquerque e Juliete fizeram os gols alvinegros.

Muito superior ao time boliviano, o Corinthians já criou sua primeira chance de gol antes mesmo do primeiro minuto, quando Jaqueline foi ao fundo, cruzou rasteiro e, no rebote, Gabi Morais bateu forte, mas não conseguiu marcar.

Pressionando o time adversário, inclusive com um pênalti claro não marcado aos 11, o Corinthians chegou aos 13 minutos com Tamires, que levantou na área e encontrou Gabi Portilho, de chapa, para inaugurar o placar.

Cinco minutos depois, Adriana encontrou Tamires pela esquerda. A camisa 11 foi ao fundo e, com toda sua categoria, levantou na cabeça de Gabi Portilho, que de cabeça aumentou a vantagem para o Corinthians.

Aos 27, Diany encontrou grande passe para Adriana, que dominou na área, limpou a marcação com o domínio e bateu firme, girando, para fazer o terceiro gol alvinegro, antes mesmo da primeira meia-hora de jogo.

Só foram necessários mais três minutos para o Corinthians ampliar ainda mais o marcador. Em grande arrancada pelo lado direito, Gabi Portilho cruzou para Victoria Albuquerque, que tentou de letra e viu a zagueira impedir a passagem da bola com as mãos. Penalidade máxima marcada e, na cobrança, a própria camisa 17 tocou com categoria no seu canto direito para deixar o quarto gol alvinegro.

Na segunda etapa, o Corinthians seguiu em cima, mesmo com o placar construído na primeira etapa. Juliete e Yasmim foram para o campo no intervalo e protagonizaram as grandes jogadas dos 45 minutos finais.

Primeiro, Yasmim invadiu a área, bateu para a defesa da goleira e, no desenrolar da jogada, Jaqueline encontrou a camisa 15 livre para marcar, mas essa estava em posição de impedimento.

Depois, aos 12, Juliete recebeu grande passe de Victoria Albuquerque, invadiu a área em velocidade e, com muita frieza, tocou entre as pernas da goleira para aumentar a vantagem para 5 a 0.

Mais atacante, o Corinthians ainda viu Grazi e Erika sofrerem pênaltis claríssimos não marcados e teve a chance de aumentar com Luana Bertolucci, em cobrança de penalidade máxima sofrida por Adriana. Porém, a bola foi por cima do gol. Logo na sequência, Bianca Gomes recebeu entrada dura da adversária quase na pequena área, em mais um lance ignorado pela arbitragem.

Com a vitória, Corinthians subiu ao segundo lugar do Grupo A, com três pontos ganhos e saldo maior que o do Olímpia, terceiro colocado e adversário na próxima quarta-feira, às 19h15, no Equador. As duas primeiras equipes da chave se classificam para as quartas de final.

Fonte: Agência Esporte