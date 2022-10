Santos goleia o Juventude na Vila Belmiro na 31ª rodada do Brasileirão

O Palmeiras jogou mal e apenas empatou com o Atlético-GO, em Goiânia, na noite desta segunda-feira (10.10). O placar de 1 a 1 faz com que o Alviverde se mantenha invicto como visitante. A vantagem para o vice-líder do Brasileirão, o Internacional, caiu para dez pontos: 67 a 57. No início da 31ª rodada, a diferença era de 12.

O Atlético-GO, que briga na parte debaixo da tabela, ganhou um valioso ponto contra o melhor time da competição. Ocupando a 18ª posição, o Dragão soma 29 pontos, quatro a menos que o Ceará, o primeiro time fora da zona da degola.

O zagueiro Murilo, marcou aos 3 minutos do segundo tempo, o time da casa deixou tudo igual com o meia Shaylon, aos 19, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)– 1 a 1 placar final do duelo. Ainda assim com vantagem considerável na tabela (dez pontos), o Verdão também defendeu uma marca exclusiva sua neste Nacional: é o único visitante invicto do Brasileirão, com nove vitórias e sete empates em 16 jogos fora de seus domínios (nove vitórias e sete empates).

Aliás, o Palmeiras, que em sua partida mais recente já havia se tornado o dono da maior série invicta de uma mesma edição na era dos pontos corridos do Brasileirão (ou seja, desde 2003), pois, quando venceu o Botafogo no Rio por 3 a 1, pela 29ª rodada, chegou a 15 jogos sem perder, passando a dividir este recorde com o São Paulo de 2006, que também passou sem ser derrotado por 15 vezes seguidas longe de casa. Desta forma, o Palmeiras, hoje indo a 16 duelos sem reveses nesse cenário, passa a ser o novo recordista isolado do Brasileirão de pontos corridos considerando uma única edição.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 x 1 PALMEIRAS

Competição: Campeonato Brasileiro, 31ª rodada

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Farinha (RJ) e Daniel do Espírito Santo Parro (RJ)

Gols: Murilo, aos 3′ do 2º tempo (PAL), Shaylon, aos 19′ do 2º

Cartões Amarelos: Rony, Zé Rafael (PAL); William Maranhão, Edson Fernando e Jorginho (ATL)

ATLÉTICO-GO: Renan; Dudu, Wanderson, Gazal e Arthur Henrique (Shaylon); William Maranhão (Raldney), Marlon Freitas, Edson Fernando (Jorginho) e Wellington Rato; Luiz Fernando e Churín (Klaus). Técnico: Eduardo Souza

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa (Merentiel); Mayke (Wesley), Rony (Navarro) e Dudu (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira

Fonte: Agência Esporte