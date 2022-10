Santos vence Bragantino e encosta no G8 do Brasileirão

Na noite desta segunda-feira (17.10), o Santos FC foi até Bragança Paulista e venceu a equipe da casa por 2 a 0, com gols de Camacho e Ângelo.

O resultado foi muito importante para o Alvinegro Praiano, que alcançou a sua segunda vitória seguida no torneio. O clube voltou para a 11ª colocação, com 43 pontos, dois a menos que o América-MG, que abre o G8. Já o Massa Bruta se complicou um pouco. O time estacionou na 13º posição, com 38.

Após uma primeira etapa equilibrada, o time santista voltou melhor para o segundo tempo e saiu na frente logo aos cinco minutos, após grande jogada entre Lucas Braga e Camacho, que resultou no belo gol do volante. E o garoto Ângelo, depois de receber lançamento de Madson, fintou a marcação já dentro da área e estufou a rede para decretar a vitória do Peixe diante do Red Bull Bragantino.

A próxima partida do time santista será diante do Corinthians, no sábado (22), às 19h00, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

O Santos FC criou uma boa oportunidade pela primeira vez na partida aos 8 minutos. Lucas Braga recebe pela esquerda, escapa do marcador e bate da entrada da área para a defesa do goleiro.

Cinco minutos depois, Nathan fica com a sobra da cobrança de falta, aplica um lençol no zagueiro e manda a bola por cima do gol.

Aos 18 minutos, foi a vez de Camacho arriscar um chute de fora da área, mas a bola acabou passando por cima do gol.

Já no segundo tempo, aos 5 minutos, o Peixe abriu o placar em Bragança Paulista. Lucas Barbosa rouba a bola no meio campo e deixa com Camacho. O camisa 29 carrega até próximo a área deixa com Lucas Braga, pelo lado esquerdo. Rapidamente o atacante devolve para o volante, na entrada da área, e ele coloca a bola no canto direito do goleiro, para colocar o Santos na frente. Primeiro gol de Camacho pelo time santista.

Atletas comemoram o primeiro gol | Foto: Ivan Storti/Santos FC

E aos 22 minutos, o Santos ampliou o placar. Madson faz grande lançamento para Ângelo, e o Menino da Vila fica mano a mano com o defensor, já dentro da área, e com toda sua elasticidade, ele aplica um lindo corte e bate no canto oposto do goleiro. Terceiro gol do camisa 11 pela equipe profissional.

Já no fim da partida, o Peixe teve um pênalti marcado a seu favor, mas após verificação no VAR, o árbitro anulou a penalidade.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino 0 x 2 Santos FC

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança, São Paulo.

Data: segunda-feira, 17 de outubro de 2022

Horário: 20h00

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa de Oliveira

Cartões Amarelos: Popó, Aderlan e Realpe (RBB); Eduardo Bauermann, Rodrigo Fernández e Vinícius Zanocelo (SFC)

Cartão Vermelho: Lucas Evangelista (RBB)

Gols: Camacho aos 5min e Ângelo aos 22min do segundo tempo.

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Realpe (Lomónaco), Natan e Luan Cândido (Sorisso); Raul (Bruninho), Lucas Evangelista e Eric Ramires (Guilherme Santos); Artur, Popó e Helinho (Ramon). Técnico: Maurício Barbieri

Santos FC: João Paulo; Nathan (Madson), Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho e Ed Carlos (Sandry); Ângelo, Marcos Leonardo (Lucas Barbosa) e Lucas Braga (Vinícius Zanocelo). Técnico: Orlando Ribeiro

Fonte: Agência Esporte