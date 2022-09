São Paulo goleia o Avaí e embarca para a decisão da Sul-americana

O tricolor paulista venceu o Avaí por 4 a 0 neste domingo (25.09), no Morumbi, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022.

A partida desta noite foi a última escala do São Paulo antes do embarque para a Argentina, onde enfrentará o Independiente del Valle, do Equador, no sábado (01.10), pela grande decisão da CONMEBOL Sul-Americana.

Parra derrotar os visitantes neste final de semana, a equipe balançou as redes com Diego Costa, Luciano, Eder e Patrick, que marcou um verdadeiro golaço de voleio.

Com o triunfo, o Tricolor assumiu a décima colocação no torneio nacional, agora com 37 pontos, enquanto aguarda o desfecho da rodada.

Para encarar os catarinenses, o time não contou com Arboleda (cirurgia no tornozelo esquerdo), Caio (cirurgia no joelho direito), Moreira (artroscopia no joelho direito), Gabriel (lesão no ligamento colateral medial do joelho direito), Nikão (transição física após avulsão do músculo adutor esquerdo) e André Anderson (transição para os trabalhos com o grupo após se recuperar de dores musculares na região do púbis), além de Ferraresi (Seleção Venezuelana).

O técnico Rogério Ceni escalou a equipe com Felipe Alves; Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia e Nestor; Patrick, Alisson, Luciano e Calleri.

O Tricolor controlou o primeiro tempo e aproveitou as oportunidades para balançar as redes três vezes antes mesmo do intervalo. Aos 24 minutos, Reinaldo cobrou escanteio pela esquerda, e Diego Costa subiu bem alto para cabecear e marcar! 1 a 0.

Nos acréscimos da primeira etapa, o São Paulo fez mais dois: aos 47 minutos, Reinaldo avançou pela esquerda e tocou para Nestor, que rolou para Luciano. O camisa 11 desviou e ampliou! 2 a 0.

E, aos 50, Patrick anotou uma verdadeira pintura no Estádio Cícero Pompeu de Toledo: Reinaldo cobrou escanteio, e a bola sobrou para o Pantera Negra, que matou no peito e acertou um lindo voleio! Golaço! 3 a 0.

Na volta para o segundo tempo, o Tricolor seguiu melhor e criou novas jogadas para tentar alargar ainda mais o placar. Recuperado de cirurgia no adutor esquerdo, o volante Luan retornou e entrou em campo para ajudar a equipe, assim como Eder, Igor Gomes, Galoppo e Marcos Guilherme que também entraram.

Nos acréscimos, Igor Gomes avançou em velocidade pela direita e cruzou. A bola desviou na marcação e chegou em Eder, que testou para fechar a goleada! 4 a 0!

Bora pra Córdoba!

SÃO PAULO 4 x 0 AVAÍ

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 25/09/2022 (domingo)

Público: 36.510 torcedores

Renda: R$ 1.499.659,00

Gols: Diego Costa (24/1T), Luciano (47/1T), Patrick (50/1T) e Eder (47/2T)

Cartões amarelos: Bruno Silva (16/1T), Nestor (19/1T), Mateus Sarará (26/1T), Paolo Guerrero (19/2T), Bressan (21/2T) e Marcos Guilherme (45/2T)

SÃO PAULO: Felipe Alves; Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia (Luan, 20/2T) e Nestor (Galoppo, 30/2T); Patrick (Marcos Guilherme, 36/2T), Alisson (Igor Gomes, 36/2T), Luciano e Calleri (Eder, 20/2T). Técnico: Rogério Ceni.

Avaí: Glédson; Kevin, Bressan, Rafael Vaz e Thales (Pablo Dyego, intervalo); Mateus Sarará (Jean Cléber, 35/2T), Bruno Silva e Jean Pyerre (Muriqui, intervalo); Natanael, William Pottker (Lucas Silva, 35/2T) e Bissoli (Paolo Guerrero, 16/2T). Técnico: Lisca.

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Quarto Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

AVAR: Silbert Faria Sisquim (RJ)

Observador de VAR: Hilton Moutinho Rodrigues (RJ)

Fonte: Agência Esporte