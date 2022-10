São paulo perde para o Independiente del Valle na final da Sul-Americana

Na tarde deste sábado (01.10), o Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, recebeu a grande decisão da CONMEBOL Sul-Americana 2022: o jogo São Paulo x Independiente del Valle, e o Tricolor foi derrotado por 2 a 0, ficando com o vice-campeonato.

O técnico Rogério Ceni levou a campo Felipe Alves no gol; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo na defesa; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick no meio de campo; além de Luciano e Calleri no ataque.

Ficaram como opção no banco: Jandrei; Rafinha, Andrés, Galoppo, Miranda, Eder, Igor Gomes, Welington, Talles Costa, Bustos, Ferraresi e Marcos Guilherme. Foram desfalques: Arboleda (cirurgia no tornozelo esquerdo), Caio (cirurgia no joelho direito), Moreira (artroscopia no joelho direito), Gabriel (lesão no ligamento colateral medial do joelho direito), Nikão (transição física após avulsão do músculo adutor esquerdo) e André Anderson (transição para os trabalhos com o grupo após se recuperar de dores musculares na região do púbis).

O jogo teve início com o time equatoriano pressionando o Tricolor. Assim, aos 13 minutos, Lautaro Díaz abriu o placar para o Independiente. Aos poucos, o time são-paulino foi se reencontrando no jogo e perdendo boas chances, seja por impedimento dos atacantes ou por intervenção adversária. Aos 28 minutos, Calleri teve a melhor chance da primeira etapa, mas o argentino chutou para fora após driblar o goleiro.

Logo no começo do segundo tempo, Nestor arriscou de longe, mas o goleiro espalmou para escanteio. Pouco depois, Igor Vinícius cruzou e Calleri cabeceou com perigo, mas para fora. Foi o Independiente, porém, que ampliou o placar, aos 21 minutos, com Faravelli.

Aos 29 minutos, Igor Gomes, Galoppo e Eder substituíram Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick. Mesmo com as mudanças, o Tricolor não conseguiu tirar a desvantagem do marcador. Nos acréscimos da partida, Calleri, pelo segundo cartão amarelo, e Diego Costa foram expulsos.

O São Paulo terminou a CONMEBOL Sul-Americana 2022 com o vice-campeonato.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 x 2 INDEPENDIENTE DEL VALLE

Local: Estádio Mário Kempes, em Córdoba, na Argentina

Data: 01/10/2022 (sábado)

Horário: 17h (de Brasília)

Transmissão: Conmebol TV

SÃO PAULO: Felipe Alves; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Igor Gomes, 29/2), Alisson (Galoppo, 29/2) e Patrick (Eder, 29/2); Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Ramírez; Fernández, Carabajal, Schunke e Segovia; Chavez, Faravelli, Pellerano e Sornoza; M. Ângulo e Lautaro Díaz (Joao Ortiz, 27/2). Técnico: Martín Anselmi

Gols: Lautaro Díaz, 13/1; Faravelli, 21/2

Cartões amarelos: Reinaldo, 45/1; Schunke, 33/2; Calleri, 41/2 e 47/2; Pellerano, 42/2; Diego Costa, 44/2

Cartão vermelho: Calleri, 47/2; Diego Costa, 51/2

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Wilmar Navarro (COL)

VAR: Julio Bascuñan (CHI)

Fonte: Agência Esporte