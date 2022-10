São Paulo recebe hoje o Atlético-GO pela 34ª rodada do Brasileirão

O São Paulo enfrenta o Atlético-GO nesta quinta (27), às 19h, no Morumbi, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o aquecimento e uma atividade de troca de passes, Rogério Ceni comandou uma atividade tática ensaiando a equipe que deverá iniciar a partida. Por fim, houve um trabalho de bolas paradas defensivas e de finalizações.

Dando sequência ao processo de recuperação de tendinite no joelho, Diego Costa fez trabalhos individuais.

Gabriel Neves novamente foi a campo para exercícios de transição com a preparação física. Miranda, Igor Vinícius, Nikão, Caio e Alisson permaneceram em tratamento no REFFIS.

Com a vitória sobre o Juventude por 2 a 1, em Caxias do Sul, o Tricolor assumiu a oitava colocação no torneio nacional, agora com 47 pontos em 33 rodadas. Já o adversário ocupa o 17º lugar, com 33 pontos.

Fonte: Agência Esporte