São Paulo vence o Juventude em Caxias do Sul

Com dois gols de Reinaldo, o São Paulo venceu o Juventude por 2 a 1 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, neste domingo (23), e confirmou o bom momento como visitante no Campeonato Brasileiro: são dois empates e três vitórias nas últimas cinco partidas fora de casa.

Agora com 47 pontos em 33 rodadas, o Tricolor passou a ocupar a oitava colocação na tabela. A equipe volta a campo na quinta-feira (27), às 19h, contra o Atlético-GO, no estádio do Morumbi.

Reinaldo, destaque da tarde, atingiu uma importante marca com seus dois gols: chegou a 32 com a camisa são-paulina, ultrapassou Gustavo Nery (31) e se tornou o maior goleador entre os laterais-esquerdos da história do clube.

O Juventude, aliás, é a maior vítima da carreira do camisa 6: são quatro gols contra a equipe da Serra Gaúcha, todos no Alfredo Jaconi – também anotou no Brasileiro de 2021 (1 a 1) e na Copa do Brasil de 2022 (2 a 2).

Para a partida desta tarde, a presença de Nahuel Bustos entre os titulares foi a novidade na escalação do São Paulo. Com o atacante no lugar de Luciano, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, Rogério Ceni repetiu o restante da escalação que venceu o Coritiba por 3 a 1 no Morumbi.

Bustos formou uma dupla de ataque argentina com Calleri e cada um teve uma grande chance para marcar no primeiro tempo. Calleri quase anotou de cabeça após cruzamento de Rafinha, enquanto Bustos levou perigo com um bonito voleio após escanteio batido por Nestor.

Mas foi quando Reinaldo surgiu como centroavante que o Tricolor inaugurou o marcador. O camisa 6 entrou na área e concluiu de peixinho um cruzamento de Moreira para abriu a contagem aos 35 minutos. Aos 38, porém, o Juventude empatou com Capixaba.

O São Paulo voltou para o segundo tempo com Galoppo no lugar de Moreira e, a exemplo do que aconteceu antes do intervalo, buscando o gol a todo momento. Luizão foi o primeiro a dar trabalho ao goleiro Pegorari com um chute de fora da área, mas novamente quem chegou às redes foi Reinaldo: aos nove minutos, aproveitando uma bola rebatida e um desvio na defesa, o lateral recolocou o time em vantagem.

Rogério ainda colocou Eder, Marcos Guilherme, Welington e Igor Gomes em campo ao longo da etapa final, respectivamente nos lugares de Bustos, Patrick, Reinaldo e Nestor. Bem postado, o time correu poucos riscos e manteve o placar favorável até o fim. Galoppo, de bicicleta, ainda ficou perto de fazer o terceiro.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 x 2 SÃO PAULO

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 23/10/2022 (domingo)

Horário: 16h

Público: 3.204

Renda: R$ 46.155,00

Gols: Reinaldo (35/1T e 9/2T); Capixaba (38/1T)

Cartões amarelos: Moreira (25/1T), Vitor Mendes (25/2T), Pablo Maia (30/2T)

JUVENTUDE: Pegorari, Paulo Henrique, Thalisson Kelven, Vitor Mendes e Rodrigo Soares; Elton (Bruno Nazário – 17/2T), Jadson (Gabriel Tota – 37/2T), Chico Kim (Jean Irmer – 37/2T) e Rafinha (Óscar Ruiz – 17/2T); Capixaba (Ruan – 23/2T) e Pitta. Técnico: Lucas Zanella.

SÃO PAULO: Felipe Alves, Rafinha, Luizão e Léo; Moreira (Galoppo – Intervalo), Pablo Maia, Nestor (Igor Gomes – 28/2T), Patrick (Marcos Guilherme – 28/2T) e Reinaldo (Welington – 28/2T); Bustos (Eder – 15/2T) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer (PR) e Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR)

Quarto Árbitro: Anderson da Silveira Farias (RS)

Analista de Campo: Julio Cesar Espinoza de Freitas (RS)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA-RJ)

AVAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Fonte: Agência Esporte