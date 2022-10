Seleção Brasileira goleia a Índia e está nas quartas de final do Mundial sub-17

A Seleção Brasileira Feminina Sub-17 está nas Quartas de Final da Copa do Mundo Feminina Sub-17 FIFA. Na manhã desta segunda-feira (17.10), no Kalinga Stadium, em Bhubaneswar, as Guerreiras do Brasil bateram a Índia, equipe anfitriã, pelo placar de 5 a 0, e alcançaram a segunda vitória em três jogos nesta Fase de Grupos da competição.

Os gols do confronto foram marcados por Berchon, Aline (2) e Lara (2). Como os Estados Unidos também conquistaram os três pontos nesta última rodada da fase inicial, superando o Marrocos pelo placar de 4 a 0, a Seleção Brasileira ficou com o segundo lugar do Grupo A e vai enfrentar a Alemanha na próxima fase da competição.

O Brasil dominou completamente as ações ofensivas e quase abriu o placar logo aos sete minutos, com grande chance de Jhonson. Quatro minutos mais tarde, a bola acabou entrando. Aline fez grande jogada e Berchon balançou a rede. Aos 34, a própria Berchon quase fez o segundo em cobrança de falta, mas a bola saiu por cima do gol. Seis minutos depois, Aline finalizou com categoria, no cantinho, e ampliou o marcador, garantindo boa vantagem para o intervalo da partida.

No segundo tempo, o roteiro foi parecido. Logo aos cinco, Aline acertou um lindo chute e marcou um golaço, segundo dela e terceiro do Brasil na partida. Apesar da larga vantagem, a equipe da técnica Simone Jatobá queria mais e quase chegou ao quarto aos 13, com bela cabeçada de Rhaissa que parou na goleira adversária. Nos minutos finais, a Seleção Brasileira Feminina Sub-17 passou a controlar mais a posse de bola na defesa, mas Lara entrou querendo jogo e anotou dois verdadeiros golaços, em chutes de longa distância. O primeiro saiu aos 41, de pé direito, e o segundo veio na marca dos 47 minutos, com finalização de canhota que entrou no ângulo da arqueira oponente e garantiu o triunfo de goleada pelo placar de 5 a 0.

O duelo entre Brasil e Alemanha está marcado para próxima sexta-feira (21), às 11h30 (de Brasília), no Estádio Dy Patil, em Navi Mumbai. A partida terá transmissão ao vivo para todo o país do canal Sportv.