Seleção Brasileira Sub-17 goleia o Chile por 5 x 0 em São Luís, no Maranhão

O São Paulo empatou com o Atlético-MG em 2 a 2 na noite desta terça-feira (01.11), no Morumbi, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022.

Os gols da partida foram marcados por Calleri (2) e Vargas (2). Com o resultado, o Tricolor se manteve na oitava colocação, agora com 51 pontos.

No próximo sábado (5), às 16h30, no Maracanã, a equipe são-paulina visitará o Fluminense na sequência do torneio nacional.

Para encarar os mineiros, o time não contou com Caio (cirurgia no joelho direito), Gabriel (transição física após lesão no ligamento colateral medial do joelho direito), Diego Costa (aprimora a forma após tendinite no joelho direito), Alisson (dores na coxa direita), Miranda (lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo), Igor Vinícius (pubalgia), Nikão (desconforto na região do adutor esquerdo), Moreira (lesão ligamentar no joelho esquerdo) e Arboleda (seleção equatoriana).

Com a volta de Pablo Maia, que cumpriu suspensão diante do Atlético-GO (2 x 1), o técnico Rogério Ceni escalou a equipe com Felipe Alves; Rafinha, Ferraresi e Léo; Reinaldo, Pablo Maia, Nestor e Welington; Patrick, Luciano e Calleri.

O primeiro tempo foi bem disputado, movimentado e com reviravolta no placar. Aos 24 minutos, os visitantes largaram na frente com gol de Vargas, em cobrança de pênalti após bola na mão de Pablo Maia.

Antes mesmo do intervalo, o Tricolor contou com a pontaria afiada de Calleri para virar o marcador. Aos 39 minutos, após cobrança de escanteio e rebote em chute de Ferraresi, o camisa 9 acertou um belo chute para empatar! 1 a 1.

Dez minutos depois, já nos acréscimos, o centroavante argentino demonstrou oportunismo para balançar as redes novamente: Léo recebeu inversão de jogo de Reinaldo e bateu cruzado. Calleri desviou, o goleiro espalmou e o atacante apareceu para aproveitar o rebote e marcar! 2 a 1.

Na etapa complementar, o Atlético-MG empatou aos 35 minutos, com Vargas. O São Paulo tentou reagir de novo, porém, não conseguiu derrotar o adversário: 2 a 2.

SÃO PAULO 2 x 2 ATLÉTICO-MG

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 01/11/2022 (terça-feira)

Público: 23.835 torcedores

Renda: R$ 1.066.087,00

Gols: Vargas (24/1T), Calleri (39/1T), Calleri (49/1T) e Vargas (35/2T)

Cartões amarelos: Pablo Maia (22/1T), Welington (24/1T), Guga (26/1T), Nestor (33/1T), Jair (40/1T), Jemerson (15/2T), Pavón (16/2T), Cuca (48/2T) e Everson (49/2T)

SÃO PAULO: Felipe Alves; Rafinha (Bustos, 40/2T), Ferraresi e Léo; Reinaldo (Luizão, 30/2T), Pablo Maia, Nestor (Igor Gomes, 36/2T) e Welington; Patrick (Luan, 30/2T), Luciano (Marcos Guilherme, 36/2T) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Atlético-MG: Everson; Guga (Mariano, intervalo), Jemerson, Junior Alonso (Réver, intervalo) e Dodô (Rubens, 26/2T); Allan, Jair (Sasha, 33/2T) e Zaracho; Ademir (Pavón intervalo), Vargas e Keno. Técnico: Cuca.

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Alex dos Santos (SC)

Quarto Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Analista de Campo: Celso Barbosa de Oliveira (SP)

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway (PB)

AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE)

Observador de VAR: Italo Medeiros de Azevedo (RN)

Fonte: Agência Esporte