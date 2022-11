Seleção Feminina é convocada para amistosos com o Canadá

A Seleção Feminina está convocada para a Data FIFA de novembro. Nesta terça-feira (01.10), a técnica Pia Sundhage anunciou as 23 atletas que farão parte do grupo que defenderá o Brasil nos dois jogos amistosos diante do Canadá. A Canarinho enfrentará as canadenses em dois dos grandes estádios do público brasileiro, a Vila Belmiro, em Santos (SP), no dia 11, às 15h15, e a Neo Química Arena, em São Paulo (SP), no dia 15, às 15h15.

Para esta convocação, Pia manteve a base da última Data FIFA, as novidades ficaram por conta do retorno da goleira Lorena, do Grêmio, e da atacante Debinha, do North Carolina Courage (EUA), recuperadas de lesão, além da presença de Bruninha, do OL Reign (EUA), que volta a ganhar oportunidade na equipe principal. As atuais campeãs da CONMEBOL Libertadores Feminina também estão representadas na Seleção com a meia Ary Borges e a atacante Bia Zaneratto.

Com dez vitórias consecutivas, 33 gols marcados e apenas um sofrido, a equipe comanda por Pia Sundhage terá mais um grande teste na preparação para o Mundial, cujos adversários foram conhecidos no dia 22 de outubro. Na primeira fase, o Brasil está no Grupo F e irá enfrentar a seleção que se classificar na repescagem (China Taipei, Panamá, Paraguai ou Papua Nova-Guiné), França e Jamaica.

Convocação da Seleção Feminina:



Goleiras

Leticia Izidoro – Corinthians

Lorena – Grêmio

Luciana – Ferroviária



Defensoras

Antonia – Levante (ESP)

Bruninha – OL Reign (EUA)

Fernanda Palermo – São Paulo

Kathellen – Real Madrid (ESP)

Lauren – Madrid CFF (ESP)

Tainara – FC Bayern (ALE)

Tarciane – Corinthians

Tamires – Corinthians



Meio-campistas

Adriana – Corinthians

Ary – Palmeiras

Duda Francelino – Flamengo

Duda Sampaio – Internacional

Kerolin – North Carolina Courage (EUA)

Jaqueline – Corinthians

Yaya – São Paulo



Atacantes

Bia Zaneratto – Palmeiras

Debinha – North Carolina Courage (EUA)

Gabi Nunes – Madrid CFF (ESP)

Geyse – Barcelona (ESP)

Ludmila – Atlético de Madrid (ESP)

Fonte: Agência Esporte