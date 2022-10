Seleção Feminina enfrenta o Canadá em dois jogos amistosos no Brasil

Na preparação para a Copa do Mundo Feminina 2023, a Seleção Brasileira irá enfrentar o Canadá (7º) em duas oportunidades na última Data FIFA do ano, no período de 7 a 15 de novembro. O encontro terá como palco dois dos grandes estádios do público brasileiro, a Vila Belmiro, em Santos (SP), no dia 11, às 15h15, e a Neo Química Arena, em São Paulo (SP), no dia 15, às 15h15.

Com dez vitórias consecutivas, 33 gols marcados e apenas um sofrido, a equipe comanda por Pia Sundhage terá mais um grande teste na preparação para o Mundial, cujos adversários foram conhecidos no dia 22 de outubro. Na primeira fase, o Brasil está no Grupo F e irá enfrentar a seleção que se classificar na repescagem (China Taipei, Panamá, Paraguai ou Papua Nova-Guiné), França e Jamaica.

A treinadora anunciará as atletas convocadas para os dois compromissos na próxima terça-feira (01), às 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os jornalistas interessados em participar podem solicitar o credenciamento pelo email [email protected] até às 20h do dia 31 de outubro. A cobertura será realizada de forma híbrida, com participações presenciais e também virtuais, assim, a mensagem deve conter além do nome, veículo e telefone, a indicação se a participação será “in loco” ou de forma remota.

Histórico entre Brasil x Canadá



Desde que Pia assumiu o comando da Seleção Feminina este será o sexto duelo entre Brasil e Canadá. Em todas as oportunidades, os duelos foram marcados por grandes jogos. No Torneio da China, em novembro de 2019, vitória brasileira por 4 a 0. Logo em seguida, em março de 2020, no Torneio da França, empate em 2 a 2. Na She Believes Cup, em fevereiro de 2021, mais um encontro e triunfo Canarinho por 2 a 0.

Na reta final da preparação para a Olimpíada, em abril de 2021, empate em 0 a 0. Por fim, nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a equipe comandada pela técnica Beverly Priestman eliminou a Seleção nos pênaltis ao vencer por 4 a 3. No Japão, a equipe canadense conquistou a medalha de ouro.

O histórico geral reforça o equilíbrio entre as duas seleções. Desde o primeiro encontro em 1996, são nove vitórias brasileiras, nove empates e oito derrotas.

Fonte: Agência Esporte