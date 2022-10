Seleção Feminina sub-17 faz partida decisiva contra Índia na Copa

Após vencer o Marrocos e empatar com os Estados Unidos, a Seleção Brasileira Feminina sub-17 tem duelo decisivo contra a Índia nesta segunda-feira (17.10), às 11h30, no Kalinga Stadium, em Bubanesvar. Com quatro pontos, uma simples vitória garante o time canarinho nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina sub-17 FIFA Índia.

A liderança do grupo A está com os Estados Unidos nos critérios de desempate. Com quatro pontos em dois jogos, o time norte-americano, que enfrenta o Marrocos na última rodada, tem vantagem de sete gols de saldo sobre o time brasileiro. Os dois confrontos da chave estão marcados para o mesmo horário.

A única equipe sem chances no grupo é a Índia, que não tem nenhum ponto conquistado. Com três pontos, o Marrocos está na terceira posição e precisa vencer os Estados Unidos para poder se classificar para as quartas de final. Os dois melhores colocados avançam para a próxima fase.

Para o duelo decisivo, a técnica Simone Jatobá não teve muito tempo de treinamento. Após a partida contra os Estados Unidos, empate por 1 a 1, na sexta-feira (14), a comandante brasileira fez apenas duas atividades como preparação para o confronto.

Com a experiência de ter disputados duas Copas do Mundo e duas Olimpíadas, a treinadora disse que o momento é de inteligência para administrar o tempo e orientar bem as atletas neste intervalo dos jogos.

“É sempre muito corrido. Você acaba de analisar um adversário e já tem de estar analisando o outro, montando as táticas. E, sobretudo, passar cada vez mais confiança para a equipe. Elas precisam saber do potencial que tem para colocar isso dentro de campo”, avaliou a treinadora.

Caso conquiste a classificação para a próxima fase, o Brasil vai se despedir de Bubanesvar, cidade em que esteve durante toda a primeira fase. Nas quartas de final, as equipes do grupo A enfrentarão os classificados do grupo B, em Mumbai, a vaga para a semifinal.

Fonte: Agência Esporte