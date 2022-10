Solidariedade no Equador! Crianças de Guayaquil conheceram os jogadores do Furacão

Cerca de 200 crianças, atendidas por instituições sociais de Guayaquil, no Equador, puderam conhecer de perto os jogadores do Furacão na quinta-feira (27.10). Elas estiveram no Estádio Christian Benítez, onde a equipe rubro-negra treinou nesta tarde.

A ação foi organizada pelo Athletico Paranaense, pela FUNCAP e pela LigaPro, a liga de futebol profissional do Equador. As crianças participantes são atendidas por projetos sociais mantidos pela Fundação LigaPro, pelo Guayaquil City e pelo Barcelona de Guayaquil.

Depois das atividades do treinamento, os atletas rubro-negros receberam as crianças no gramado. Elas puderam conversar e bater bola com os jogadores por cerca de 30 minutos.

As crianças também receberam brindes personalizados do Furacão.

O presidente da LigaPro, Miguel Ángel Loor, esteve presente na ação e falou sobre a importância da interação das crianças com os atletas finalistas da CONMEBOL Libertadores.

“Para nós é uma honra e um prazer recebê-los. Como país em geral e como equipes de futebol equatorianas, estamos muito contentes em receber o Athletico Paranaense. As crianças são tudo para o futebol. Estamos muito felizes em vê-las com seus ídolos, com o professor Luiz Felipe, com todos. O futebol não é nada sem as crianças”, disse Loor.

O CEO de Negócios do Futebol e Áreas Nacional e Internacional do Athletico Paranaense, Alexandre Mattos, agradeceu às instituições e crianças presentes.

“Nós, que temos a possibilidade de ter uma ferramenta tão boa quanto o futebol nas mãos, temos a obrigação de interagir com as comunidades por onde passamos. Vamos ficar três, quatro dias aqui em Guayaquil. Temos a obrigação de sempre pensar no bem comum e foi daí que surgiu a ideia de tentar uma interação, principalmente com crianças, que são o futuro do nosso mundo. Temos que agradecer a todas as comunidades que enviaram as crianças, ao pessoal da LigaPro, à CONMEBOL e também aos jogadores e ao Felipão. Todo mundo entendeu o espírito e foi super agradável. Isso ficará marcado na vida dessas crianças”, afirmou Mattos.

Fotos: José Tramontin | athletico.com.br

Fonte: Agência Esporte