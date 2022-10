Sport vence o Cruzeiro na 34ª rodada da Série B do Brasileirão

O Botafogo mais uma vez mostrou sua força, principalmente fora de casa. Num gramado pesadíssimo por conta da chuva e diante de um forte adversário, o Glorioso pouco sofreu, brigou bastante e conseguiu, no fim, a vitória sobre o São Paulo por 1 a 0 neste domingo (09.10), no Morumbi. Com o resultado, o Fogão entrou no G-8 do Brasileirão, com 43 pontos – o América-MG, no entanto, ainda pode ultrapassá-lo de volta.

Com o gramado muito encharcado e empoçado devido ao temporal que caiu pouco antes do apito inicial, o primeiro tempo foi muito ruim. O São Paulo dominou a posse da bola, mas sem produtividade, com a zaga alvinegra se comportando bem. O Glorioso pouco conseguiu produzir, mas poderia ter tido a melhor chance após boa trama pelo lado esquerdo, não fosse o chute tortíssimo de Lucas Fernandes.

O Botafogo voltou para o segundo tempo melhor e, na bola parada, quase abriu o placar logo aos dois minutos: após escanteio da direita, Tiquinho Soares cabeceou com perigo à esquerda do gol. Depois, o São Paulo se animou mais, e conseguiu enfim testar Gatito num chute da meia-lua de Pablo Maia.

Com a chuva incessante e o gramado pesado, o jogo foi ficando mais aberto por conta do desgaste físico de ambas as equipes. Num desses espaços, o Botafogo conseguiu um bom contra-ataque nos pés de Júnior Santos, Tiquinho Soares recebeu, mas acabou demorando um pouco para finalizar e teve o chute bloqueado pela zaga.

O jogo seguiu mais brigado do que jogado, mas o Botafogo mostrou sua força. Aos 36 minutos, Marçal cobrou lateral na área, Júnior Santos raspou para trás, a bola ficou viva e Tchê Tchê acabou sendo puxado por Léo quando ia finalizar para o gol. O árbitro não viu o pênalti, mas o VAR chamou e, depois de mais de cinco minutos de confusão, a infração foi confirmada e o zagueiro tricolor, expulso. Tiquinho Soares foi para a cobrança e, com extrema categoria, decretou a vitória alvinegra: 1 a 0.

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (16) para receber o vice-líder Internacional, às 18h, no Estádio Nilton Santos. Depois, no domingo seguinte (23), o Fogão tem clássico contra o Fluminense no Maracanã, às 16h.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 X 1 BOTAFOGO

Estádio: Morumbi

Data-Hora: 09/10/2022 – 16h

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)

Renda e público: R$ 1.116.070,00 / 23.918 pagantes

Cartões amarelos: Léo, Pablo Maia e Rafinha (SÃO); Kanu e Victor Cuesta (BOT)

Cartões vermelhos: Léo 41’/2ºT (SÃO)

Gols: Tiquinho Soares 44’/2ºT (0-1)

SÃO PAULO: Felipe Alves; Rafinha, Miranda, Léo e Welington (Reinaldo 27’/2ºT); Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Galoppo 36’/2ºT) e Patrick (Marcos Guilherme 27’/2ºT); Alisson (Igor Vinícius 18’/2ºT), Luciano (Eder 36’/2ºT) e Calleri – Técnico: Rogério Ceni.

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Rafael (Kanu 40’/1ºT), Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê (Gabriel Pires 47’/2ºT), Lucas Fernandes (Danilo Barbosa 16’/2ºT) e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá (Philipe Sampaio 47’/2ºT) – Técnico: Luís Castro.

Fonte: Agência Esporte