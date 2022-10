Timão finaliza preparação e está pronto para duelo com o Santos na Vila Belmiro

O Palmeiras realizou na manhã de sexta-feira (21.10), na Academia de Futebol, mais um treino em preparação ao confronto com o Avaí, neste sábado (22), às 21h, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Bruno Tabata, recuperado de uma mialgia na coxa esquerda, trabalhou normalmente com os companheiros.

A primeira movimentação foi de aprimoramento de transições, cruzamentos e conclusões a gol, e a segunda foi técnica e em dimensões reduzidas. Na última parte, alguns jogadores aperfeiçoaram cobranças de faltas. Para finalizar, a comissão técnica de Abel Ferreira deve comandar uma atividade de posicionamentos e jogadas específicas na manhã do dia do jogo.

Suspenso contra o São Paulo no último domingo (16), o atacante Rony elogiou a atuação da equipe e falou da saudade de balançar as redes. “Muito difícil ficar de fora de um grande jogo. Quando tomei o terceiro cartão amarelo, fiquei muito chateado, muito bravo comigo mesmo. Até porque foi um lance que tentei ajudar, mas tomei o cartão e fiquei suspenso. É um sofrimento a mais assistir pela TV, mas confiança total nos nossos companheiros. Aqueles que entram dão o seu melhor. Não temos um time, temos uma família no Palmeiras. Criamos várias oportunidades e, infelizmente, não concluímos bem nesse último jogo, mas agora é total confiança para que no próximo jogo nós possamos dar o nosso melhor e voltar a marcar diante do nosso torcedor”, afirmou o camisa 10 alviverde, artilheiro do elenco na temporada, com 21 gols, e no Brasileirão, com dez.

Rony falou também sobre o Avaí, próximo adversário, e receitou ‘cabeça boa’ para amenizar a ansiedade. “Todos os times que vêm jogar contra a gente dão a vida, como se fosse o último jogo, tratam como uma final. Será um jogo difícil, mas esperamos que seja uma ótima noite para impormos nosso ritmo e exercer um grande trabalho. Esperamos dar alegria aos nossos torcedores que vão lá nos apoiar, incentivar os 90 minutos. O mais importante é que estamos confiantes, brigando pelo título. A confiança aumenta, a ansiedade de muitos também aumenta. Temos que manter a tranquilidade, a cabeça boa, sabendo que no momento certo e na hora certa vamos levantar a taça”, disse o quinto maior artilheiro do clube no século, com 44 bolas na rede, atrás de Vagner Love, com 54.

Com apenas dois resultados negativos neste Brasileiro, o Palmeiras pode ser campeão com o menor número de derrotas na história dos pontos corridos (atualmente, esse recorde pertence a São Paulo de 2006, Palmeiras de 2018 e Flamengo de 2019, todos com quatro) e um dos campeões com mais rodadas de antecedência (atualmente, o recorde é de quatro rodadas, estabelecido por São Paulo de 2007, Cruzeiro de 2013 e Flamengo de 2019).

Líder do Brasileiro com 68 pontos, oito à frente do vice Internacional, o Palmeiras é o ponteiro do torneio há 23 rodadas, superando o recorde anterior do clube, de 20 rodadas consecutivas em 2016; no sábado (22), alcançará a 4ª posição do ranking geral, ao lado do Atlético-MG de 2021 (com 24), e até o final da competição pode chegar ao 3º lugar, superando o São Paulo de 2006 (com 27) e ficando atrás só do Cruzeiro de 2014 (33) e do Corinthians de 2017 (34).

Fonte: Agência Esporte