Timão treina na Neo Química Arena de olho na final da Copa do Brasil

Na tarde de segunda-feira (17.10), diante de mais de 27 mil torcedores na Neo Química Arena, o Corinthians realizou o penúltimo treinamento de preparação para a grande final da Copa do Brasil, diante do Flamengo. A partida está marcada para a próxima quarta (19), às 21h45, no Maracanã.

Os atletas iniciaram os trabalhos com o aquecimento e, em seguida, o técnico Vítor Pereira promoveu uma atividade de enfrentamento em campo reduzido. Por fim, houve uma movimentação ofensiva com passes, cruzamentos e finalizações de olho na finalíssima.

Nesta terça-feira (18), no período da manhã, no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians fará o último treino preparatório para o jogo diante do Flamengo.

Fonte: Agência Esporte