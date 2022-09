Tite aprova desempenho da Seleção em penúltimo amistoso antes da Copa

Foi com um sorriso que o técnico Tite avaliou a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre Gana. Após a partida na sexta-feira, em Le Havre, na França, o treinador respondeu as perguntas dos jornalistas e não escondeu a satisfação sobre o triunfo canarinho no penúltimo amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo FIFA 2022 Qatar.

“Na saída do campo, você me perguntou se eu gostei e eu abri um sorriso. É a minha resposta. Foram diferentes etapas do jogo. No segundo tempo, Gana veio com uma organização diferente e conseguiu neutralizar o nosso último terço. Mas retomamos depois dos 15 minutos do segundo tempo, voltamos a dominar, criamos oportunidades e jogamos com solidez”, definiu o treinador.

A vitória brasileira contou com dois gols de Richarlison e Marquinhos ainda no primeiro tempo do confronto. Na etapa final, a equipe ainda teve mais chances de gol, mas não conseguiu ampliar o marcador. Apesar do placar tranquilo, Tite elogiou a equipe de Gana.

“Gana tem uma equipe com qualidade técnica individual muito apreciada. O Ayew joga muito. O que aconteceu no primeiro tempo é que a nossa equipe soube absorver o controle para jogar um amistoso. Eles se mobilizaram para tal. Tivemos uma grande retomada, uma pressão imediata. Isso foi impressionante. E fomos bem na bola parada. Nós fizemos essas construções e no segundo tempo fomos sólidos. Não deixamos o adversário criar contra nós. São as diferentes etapas do jogo”, definiu.

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira (27) para enfrentar a Tunísia, no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Será o último amistoso da equipe antes da estreia contra a Sérvia na Copa do Mundo FIFA 2022 Qatar.

Fonte: Agência Esporte