Treino tático fecha preparação do Timão para encarar o Fluminense

Goiás volta a campo nesta quarta (26.10), no estádio Hailé Pinheiro, às 21h45

Após vencer o Cuiabá, fora de casa, pelo placar de 2 a 1, com gols de Pedro Raul e Vinícius, o Goiás já tem confronto pela 34ª rodada do Brasileirão.

Com 41 pontos conquistados, o Goiás tem outra importante partida pelo Brasileirão Série A.

O Verdão vai em busca de mais uma vitória diante de sua torcida, o comandante Jair Ventura desenvolveu um trabalho específico com o time que entra em campo amanhã (26).

Jair avaliou a última vitória e o momento da equipe.

“Sangramos uma sequência ruim. Vínhamos de seis jogos sem vencer. Demos um passo importante e deixamos para baixo um adversário direto que briga com a gente contra o rebaixamento. Em jogo na casa deles, certamente estava no planejamento do Cuiabá uma vitória sobre nós, mas quem ganhou foi o Goiás. Seguramos eles e damos um passo maior em busca do nosso primeiro objetivo, que é a permanência na Série A.”

O atacante Vinícius concedeu entrevista coletiva no início da tarde desta terça (25) e falou sobre o confronto com o América (MG); assista:

Fonte: Agência Esporte