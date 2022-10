Tricolor está pronto para o duelo do choque Rei

O São Paulo encerrou a preparação para encarar o Palmeiras com um treino no sábado (15.10) no CT da Barra Funda.

Rogério Ceni iniciou a atividade dividindo o elenco em duas equipes e propondo uma competição de finalizações, com movimentação, troca de passes e cruzamentos: venceu quem marcou mais gols seguindo as orientações pré-estipuladas para cada jogada.

Na sequência, o treinador fez um ensaio tático seguido de bola parada.

O meia-atacante Alisson, com dores na coxa direita, não participou da atividade e permaneceu em tratamento no REFFIS, assim como Caio e Gabriel Neves, que seguem em recuperação de lesões de joelho.

Diego Costa, que se recupera de tendinite no joelho direito, foi ao gramado para corrida supervisionada pela fisioterapia.

Arboleda e Nikão também estiveram no gramado, para trabalhos de transição com os preparadores físicos.

O Tricolor disputará o Choque-Rei neste domingo (16), às 16h, no Allianz Parque, pela 32ª rodada. Com 40 pontos em 30 jogos, o time são-paulino ocupa a 12ª colocação no Brasileirão.

Fonte: Agência Esporte