Vasco empata com o Londrina em São Januário pela Série B do Brasileirão

O time comandado por Renato Portaluppi realizou na tarde de quinta-feira (29.09), seu último treinamento antes da partida desta sexta-feira, 19h, contra a equipe do Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão, em jogo válido pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Tricolor chegou no Maranhão na noite anterior.

Em uma atividade fechada para acompanhamento da imprensa no estádio Nhozinho Santos, em São Luís, a equipe do Grêmio pode praticar as últimas ações de ajustes comandadas pela comissão técnica. Bola parada e um trabalho tático foram passados para alinhar os detalhes na definição da equipe que entrará em campo.

Fonte: Agência Esporte