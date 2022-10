Vasco vai a Ponta Grossa encarar o Operário-PR; objetivo é se manter no G4

O Vasco enfrenta nesta terça-feira (04.10), às 19h, no Germano Krüger, o Operário de Ponta Grossa. A situação é bastante delicada.

O Cruz-Maltino precisa dos pontos para manter o sonho de voltar a elite do futebol brasileiro.

No primeiro turno, após a vitória sobre o Operário, na 14ª rodada da Série B, do Brasileirão, o Vasco tratava o acesso como encaminhado e até flertava com o título, já que a distância para o Cruzeiro era de apenas dois pontos (30 contra 32). Atualmente a Raposa já é campeã e a distância para o 5º colocado, que era de nove pontos, caiu para um. Um tropeço inclusive pode fazer o Cruz-Maltino sair do G4, zona que ocupa desde a 7ª rodada da Série B.

Fonte: Agência Esporte