Vasco vence o Novorizontino em São Januário pelo Campeonato Brasileiro

O Flamengo venceu o Cuiabá por 2 a 1, no Mato Grosso, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado da noite deste sábado (08.10), a equipe rubro-negra chegou aos 52 pontos na competição e subiu, parcialmente, para a terceira posição da tabela.

Após um primeiro tempo de pouca inspiração para as duas equipes, o técnico Dorival Júnior colocou Matheus França na partida e viu resultado. A entrada do garoto mexeu com a estrutura do time e logo no começo do segundo tempo o Flamengo abriu o placar. Na sequência, Marinho sofreu e converteu penalidade máxima. No último lance da partida, Rafael Gava deu números finais ao confronto: 2 a 1.

O jogo

A partida começou equilibrada. A primeira chance do Mais Querido veio após cobrança de escanteio de Everton Cebolinha; Pablo subiu alto e cabeceou firme. A bola saiu por pouco.

O Flamengo chegou pela linha de fundo com Victor Hugo; O garoto cruzou para área e Mateusão ajeitou para trás de cabeça, Vidal chegou chutando e a bola saiu com perigo. Boa chance para o Mengão.

Na sequência, Cebolinha foi pra cima pela esquerda e fez bela jogada individual; chutou forte e forçou boa defesa do goleiro adversário.

Na reta final da primeira etapa, o Flamengo teve uma boa oportunidade de contra ataque, mas Mateusão não conseguiu dar continuidade à jogada.

As equipes levaram o empate parcial para os vestiários.

No intervalo, o técnico Dorival Júnior fez mudanças estruturais na equipe. A entrada de Matheus França no lugar de Mateusão devolveu Victor Hugo para a posição que o garoto vinha jogando; e logo deu resultado.

Flamengo e Cuiabá trocavam golpes. O ataque rubro-negro começou a encontrar espaços. Santos era sempre muito seguro quando exigido.

No momento que o jogo subiu de intensidade, o Mengão abriu o placar. Cebolinha fez jogada pela esquerda e cruzou na área, Victor Hugo tentou finalizar mas a bola sobrou para Matheus França, que empurrou para dentro: 1 a 0.

Na sequência, Ayrton Lucas cruzou e Marinho sofreu carga pelas costas. A arbitragem assinalou penalidade máxima. Na cobrança, o próprio Marinho bateu com muita categoria e ampliou o placar na Arena Pantanal: 2 a 0.

O Flamengo continuou indo ao ataque, principalmente com Everton Cebolinha e Matheus França, em busca de aumentar a vantagem. No último lance da partida, o Cuiabá diminuiu com Rafael Gava e deu números finais à partida: 2 a 1.

Ficha técnica

Cuiabá 1×2 Flamengo

Campeonato Brasileiro – 31º rodada

Local: Arena Pantanal, MT

Data e hora: 08/10/2022, às 19h

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA) (SP), Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA) (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA) (DF)

Cartões amarelos: Diego (FLA), Pablo (FLA), Kelvin Osorio (CUI) e Alan Empereur (CUI)

Escalação do Flamengo: Santos; Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Arturo Vidal (Igor Jesus), Diego e Victor Hugo; Marinho (Cleiton), Cebolinha (Petterson) e Mateusão (Matheus França). Técnico: Dorival Júnior

Escalação do Cuiabá: João Carlos; Daniel Guedes (Marcão Silva), Alan Empereur, Marllon (Paulão) e Kelvin Osorio; Joaquim, Pepê (Rafael Gava), Rodriguinho (Alesson) e Denilson; André Luís (Valdívia)e Deyverson. Técnico: Antonio Oliveira

Fonte: Agência Esporte