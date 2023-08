Apresentação está marcada para esta sexta-feira (11)

O município de Porto Velho será representado pela atleta Nágela Santos Rodrigues, 16 anos, na disputa do Torneio Regional de Ginástica Rítmica no estado do Amazonas. A competição, que acontece na capital, Manaus, está acontecendo desde quarta-feira (9) e vai até sábado (12), na Vila Olímpica do Amazonas, no Ginásio Bianca Maia.

O torneio é uma seletiva da Regional Etapa Norte, onde serão selecionadas as quatro melhores ginastas de cada categoria para o torneio nacional que acontecerá em São Bernardo, no estado de São Paulo, em outubro. Nágela vai competir na categoria adulta nível I, com os aparelhos individuais maças e fitas. A atleta está em Manaus com a técnica Francimeire Lavareda e com a chefe de delegação e coordenadora do Programa Talentos do Futuro, Bianca Veronese.

EXPECTATIVA

A ginasta é atleta há dois anos do Programa Talentos do Futuro, realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), e treina na quadra do bairro Três Marias, zona Leste de Porto Velho. Nágela Santos participou da cerimônia de abertura nesta quarta-feira (9), e já treinou em solo amazonense. A expectativa agora é para a apresentação que acontecerá nesta sexta-feira (11).

De acordo com a atleta, a expectativa é grande pois é uma competição que pode dar um grande passo para o reconhecimento nacional. “Eu estou muito feliz por participar de mais uma etapa regional, principalmente por representar a Prefeitura de Porto Velho. Estou bem confiante, eu treinei bastante e queria agradecer minha técnica e o Programa Talentos do Futuro por essa oportunidade”, disse Nágela.

Segundo a técnica, Francimeire Lavareda, a competição é uma oportunidade das ginastas do nosso estado mostrarem todo o potencial. Nágela está treinando para essa competição desde de janeiro. “Estamos bem confiantes com a apresentação da Nágela. Fizemos um trabalho de treinamento especial para a competição e com toda certeza será uma linda apresentação. Agradeço à Prefeitura de Porto Velho e a Semes por essa oportunidade”, disse a técnica.

De acordo com a secretária da Semes, Ivonete Gomes, Nágela Santos é a prova do poder transformador do esporte por meio do Programa Talentos do Futuro. “Esse é o propósito do Talentos do Futuro, dar oportunidade para crianças e jovens através do esporte. Nágela não representa apenas o Programa, mas todo nosso estado. Estamos todos na torcida”, finaliza a secretária.

Texto: André Oliveira

Foto: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO