ESPORTECrianças de Guajará-Mirim realizam sonho de conhecer Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica em Porto Velho

As atletas fazem parte da equipe GM Gym Ginástica Rítmica na Pérola do Mamoré

Um dia especial que vai ficar marcado na vida de três meninas do município de Guajará-Mirim, que realizaram o sonho de conhecer as atletas da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica de Conjunto, na última sexta-feira (29) em Porto Velho. Isabelly Cristine, Sophia Melany e Maria Roberta, todas com 10 anos de idade, viajaram até a capital rondoniense para ver de perto as campeãs mundiais.

A emoção tomou conta durante o encontro que aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), onde as crianças puderam tirar fotos, abraçar e conversar com as atletas da Seleção Brasileira. As meninas de Guajará-Mirim, aproveitaram a ocasião para fazer perguntas e curiosidades sobre o dia a dia da seleção.

As três meninas fazem parte do projeto “Pequenas grandes ginastas”, coordenado pela professora voluntária, Paola Lima, que executa o trabalho no município de Guajará-Mirim há um ano. Segundo a professora, o projeto começou apenas com uma criança, e hoje em dia já são 25 atletas que participam das atividades no Ginásio Afonso Rodrigues.

Segundo a professora, a vinda da seleção ao nosso estado foi uma oportunidade que elas não poderiam perder para ver de perto as representantes na próxima olimpíada. “Elas ficaram muito felizes em realizar esse sonho porque só viam em vídeos e televisão, nunca tiveram contato com o esporte mais de perto, quando elas viram a seleção brasileira fizeram questão de perguntar, uma por uma, qual movimento faziam elas brilharem, e a partir das respostas elas queriam ver e já praticar”, conclui.

No ano passado, Paola Lima fez o curso de formação em Ginástica Rítmica proporcionado pela Semes com a técnica da seleção, Camila Ferezin e a atleta Débora Medrado. “Aprendemos muito, colocamos em prática todo conhecimento adquirido, e outros alunos foram chegando, e com muito esforço conseguimos participar esse ano do Joer, onde ficamos em 3° lugar no individual aparelho maça. Esse ano ficamos sabendo dessa nova oportunidade e viemos novamente para nos inspirarmos e prosseguirmos com esse sonho”, finaliza a professora.

A presença da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica de Conjunto em Porto Velho fez parte do início das comemorações de 109 anos de criação do município. De acordo com a secretária da Semes, Ivonete Gomes, é uma alegria ver de perto a emoção que as crianças sentem ao conhecerem a seleção.

“Essas meninas de Guajará-Mirim estavam na expectativa de vir até Porto Velho para esse encontro, e é claro que não poderíamos deixar de realizar esse sonho. Para nós é uma emoção imensa ver a transformação que o esporte pode fazer na vida de cada uma delas. Ficamos felizes com esse encontro e, com certeza, terão muitos outros”, ressalta a secretária.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO