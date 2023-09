ESPORTEGinasta do Programa Talentos do Futuro participa de campeonato brasileiro em Florianópolis

Apresentação está marcada para este sábado (2)

Em busca de brilhar e representar bem o nosso estado, a porto-velhense July Claiane Souza participa do Campeonato Brasileiro de Ginástica Aeróbica, em Florianópolis (SC), neste final de semana. Com o apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria de Municipal de Esporte e Lazer (Semes), a atleta já está no estado de Santa Catarina.

O campeonato brasileiro começou no dia 30 de agosto e segue até o dia 3 de setembro, e as disputas acontecem no Ginásio Rozendo Lima, na Associação Desportiva do Instituto Estadual de Educação (Adiee). Estarão competindo em Florianópolis as melhores atletas do país na modalidade. Esta é a primeira competição da atleta fora do estado e competirá na categoria juvenil nível 3.

Aos 16 anos, July é aluna do Programa Talentos do Futuro desde 2018 e treina com a professora Francimeire Lavareda, na quadra poliesportiva do bairro Três Marias, zona Leste de Porto Velho. A atleta está na competição com a professora Juliana Oliveira e com a chefe de delegação e coordenadora do Programa Talentos do Futuro, Bianca Veronese.

De acordo com a atleta, é uma alegria muito grande poder participar de uma competição de nível nacional. “Será a primeira competição em que vou representar a minha cidade, Porto Velho, e o meu estado de Rondônia. Quero agradecer à Prefeitura de Porto Velho, em especial à Semes pelo apoio que me foi dado”, concluiu.

July Claiane se apresenta neste sábado (2), e os campeões serão premiados no mesmo dia. “A July é uma jovem com grande potencial em representar bem o nosso município nessa competição no sul do país. Por isso é fundamental o incentivo que a prefeitura oferece aos nossos atletas para continuar conquistando títulos estaduais e nacionais. Boa sorte, July”, finalizou Ivonete Gomes, secretária municipal de Esporte e Lazer.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO