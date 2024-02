Esposa de Davi Brito, do “BBB 24 é estrela principal de desfile na Bahia: ‘Honraria’

Mani desfilou em um evento de lançamento do carnaval de Salvador e foi aplaudidíssima. “Depois de passar o dia na barraca, tive um momento diva. Foi a estreia na passarela de lançamento do carnaval de Salvador, uma honraria soteropolitana na maior festa do mundo. Obrigada por todo carinho recebido”, disse a nova influenciadora, que posou como modelo e tirou fotos com vários fãs durante o evento.

Recentemente, ela passou por uma transformação ao colocar mega hair. A mulher de Davi está atualmente com 409 mil seguidores no Instagram, número bem maior do que vários participantes do reality, como Fernanda, por exemplo, que tem 365 mil, e Pitel (301 mil).