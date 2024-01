Esposa de Léo Moura é comparada com Gracyanne Barbosa: ‘Deixa o Belo saber!’

Léo Moura chamou atenção ao compartilhar uma foto com a mulher durante viagem do casal a Maragogi, destino paradisíaco no litoral de Alagoas.

O ex-jogador posou com Camila Moura e a beleza da psicóloga não passou despercebida. Usando um look curto com direito a barriga de fora, a influenciadora ostentou o shape definido e bronzeado. Nos comentários, a modelo foi comparada à Gracyanne Barbosa, famosa por seu corpão saradíssimo.