Esposa de Zé Neto exibe vídeo mostrando cantor no hospital e agradece: ‘Milagre’

Nesta sexta-feira (08), o Hospital de Base de São José do Rio Preto emitiu um comunicado médico que trouxe informações atualizadas sobre a condição de saúde do cantor Zé Neto. Após transcorrer três dias desde o acidente automobilístico, o músico continua apresentando uma evolução satisfatória em relação às lesões resultantes da colisão.

“O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado no quarto de enfermaria. Ele está sob cuidados e observação da equipe médica. Mas o quadro clínico do paciente vem evoluindo positivamente, estando ele consciente e devidamente orientado”, disse o comunicado oficial.

Embora demonstre uma recuperação positiva, a discussão sobre a possibilidade de alta hospitalar ainda é prematura: “No entanto, ainda não há previsão de alta hospitalar. É preconizada, segundo os protocolos médicos, a permanência de paciente em ambiente hospitalar quando envolvido em acidente automobilístico de alto impacto”.

Além disso, a esposa do cantor, Natália Toscano, postou vídeos mostrando o sertanejo no hospital, deitado na companhia dela, da mãe dele e de mais duas pessoas. Ela agradeceu pelo marido ter sobrevivido ao acidente e disse q ele é um milagre. Confira nos Stories: