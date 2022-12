Estado de Rondônia é o 2º da região Norte em índice do Observatório da Federação das Indústrias

Rondônia segue como o segundo estado da região Norte do Brasil no Índice Geral de inovações que analisa 12 indicadores como investimentos públicos em ciência e tecnologia, infraestrutura, produção científica e empreendedorismo. O Estado teve o maior crescimento na região no Índice de Capacidades (0,208). O indicador de Infraestrutura seleciona quatro variáveis. No Índice de Cooperação, Rondônia configura na segunda posição da região Norte (0,084). O indicador é composto por classificações calculadas antecipadamente por entes públicos, ou seja, utilizam-se os indicadores de produtividade. O levantamento foi desenvolvido pelo Observatório da Federação das Indústrias e teve como referência o ano de 2022.

O Governo de Rondônia tem garantido reforço na parceria de Inovação do Estado, por meio de ações que têm a Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa – Fapero como a instituição que fomenta pesquisas. Para o governador do Estado, Marcos Rocha, “Rondônia tem um compromisso para fomentar o setor de ciência, tecnologia e inovação. Temos investido fortemente, oferecendo bolsas e incentivando o segmento que desponta cada vez mais como uma das forças do crescimento de Rondônia”, disse o governador.

INOVAÇÃO

O Índice mensura aspectos multidimensionais do processo de inovação e promove um verdadeiro raio-x de como cada Estado brasileiro se posiciona em diferentes aspectos do processo inovador. O objetivo é identificar lacunas e direcionar políticas para a melhoria e desenvolvimento dos diferentes aspectos do ecossistema de inovação no Brasil.

A inovação consiste em fator-chave no processo de desenvolvimento, estando cada vez mais presente na pauta de discussão de diversos acionistas, como formuladores de política ou tomadores de decisão, em ambientes organizacionais e institucionais de uma região ou um país. A inovação pode ocorrer de diferentes formas (inovação de produtos, de processos ou de modelos de negócio), com diferenciados alcances (impacto regional, nacional ou internacional) e variados impactos (incremental, envolvendo melhorias perceptíveis, mas não disruptivas, ou radical, com transformações disruptivas do padrão estabelecido).

As instituições consistem em um fator determinante para vários aspectos socioeconômicos. Elas podem ser definidas por duas categorias: as formais (regras, leis e governança pública) e as informais (normas de comportamento, convenções e governança privada), sendo ambas relevantes para o desenvolvimento.

O resultado divulgado pelo Observatório das Indústrias tem como questão o compromisso do Governo de Rondônia em aportar recursos financeiros para a Ciência, Tecnologia e Inovação, que permitiu tal resultado satisfatório para Rondônia comemorar; é uma integração de trabalhos entre os departamentos que congregam a FAPERO (Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações em Pesquisa, Ciência e Tecnologia).

Fonte: Governo RO