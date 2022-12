Estado de saúde de Pelé melhora, mas ainda não há previsão de alta

Rovena Rosa/Agência Brasil – 19.01.2022 Vacina contra a Covid-19





O Brasil recebeu, neste domingo (11), o segundo lote com 1.6 milhões de doses de vacinas para a Covid-19 atualizadas para oferecer maior proteção contra a variante Ômicron . Os imunizantes da Pfizer desembarcaram no país pelo Aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo.

Uma nova remessa com mais 1,4 milhão de unidades é esperada para esta segunda-feira (12). Ao todo, o Brasil terá recebido 4,5 milhões de doses da vacina bivalente, feita com uma parte da variante original do novo coronavírus e outra da variante Ômicron, até o final do dia.

O primeiro lote com 1,4 milhão de doses de vacinas bivalentes fabricadas pela Pfizer contra covid-19 chegou ao Brasil na última sexta-feira (9) . O imunizante protege contra a variante Ômicron original e a variante BA1.





O acordo da Pfizer com o governo federal prevê a chegada 8,9 milhões de doses da vacina baseada na BA.1 até a próxima semana. O contrato determina também novas entregas até fevereiro. Serão 27,4 milhões de doses com base na BA.4/BA.5.

Os imunizantes correspondentes às 36,3 milhões novas doses atualizadas receberam o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como uma dose de reforço para a população acima de 12 anos no dia 22 de novembro.

Fonte: IG SAÚDE