Estado Islâmico assume autoria de ataque que deixou 84 mortos no Irã

Divulgação/Força Aérea dos EUA Drone MQ-9, usado pelos EUA em ataque

Os Estados Unidos mataram nesta quinta-feira (4) em Bagdá, capital do Iraque, o líder de um grupo pró-Irã que atua no Iraque, Mushtaq Taleb al-Saidi, conhecido como Abu Taqwa.

A morte aconteceu em um ataque realizado por drones estadunidenses que também matou outros três membros da Força de Mobilização Popular, grupo mirado pelos EUA, segundo a Reuters. Outras seis pessoas ficaram feridas.

“As forças armadas iraquianas responsabilizam as forças da coligação internacional por este ataque”, disse o gabinete do primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shia al-Sudani, em nota. Ele ainda classificou a ofensiva como “escalada e agressão perigosa”.

O grupo pró-Irã tem como alvo a base iraniana de onde os EUA lançam ataques com drones no Oriente Médio.

O ataque acontece em meio à tensão de uma possível escalada de conflitos no Oriente Médio, depois de explosões no Irã e no Líbano deixarem mais de 100 vítimas e matarem o vice-presidente do gabinete político do Hamas.

