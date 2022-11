Estados Unidos batem Irã, avançam e pegam Holanda nas oitavas

Irã 0 x 1 Estados Unidos

Gol: Christian Pulisic, aos 38 min do 1º tempo

Após não conseguirem se classificar para a Copa do Mundo-2018 e interromperem uma sequência de sete participações consecutivas, os Estados Unidos seguiram em grande estilo ao principal torneio de futebol do planeta.

Com gol de seu principal jogador, o meia-atacante Christian Pulisic, a seleção norte-americana derrotou o Irã por 1 a 0 e conquistou a classificação para as oitavas de final do Catar-2022.

Os EUA passaram invictos pela fase de grupos. Com uma vitória e dois empates, somaram cinco pontos e ficou na segunda colocação da chave, atrás apenas da líder Inglaterra, que fez sete. No sábado, iniciarão a disputa dos mata-matas contra a Holanda.

Tite enaltece força do elenco brasileiro nos primeiros jogos na Copa do Mundo

O resultado desta terça-feira premiou o tempo que buscou o ataque desde o início da partida. Como tinha grandes chances de avançar com um empate, o Irã abdicou de tentar ações ofensivas para ficar apenas marcando e não arriscou sequer uma finalização na etapa inicial.

Depois do intervalo, a situação mudou radicalmente. Os iranianos, aos poucos, foram se soltando e tentando investidas para buscar o empate. Mas os EUA, mesmo sem se acomodarem muito na defesa e ainda tentando uns contragolpes resistentes, nem tomaram tantos sustos assim.

GOOOOOOOOOOOOOL DECISIVO! Pulisic abriu o placar para os Estados Unidos! ⚽ pic.twitter.com/I7MvOS8Bja — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) November 29, 2022

Desde os momentos iniciais da partida, os Estados Unidos exploraram bastante os avanços de Sergiño Dest pela direita. E a insistência na mesma jogada foi recompensada aos 38 minutos do primeiro tempo. Weston McKennie fez um lançamento primoroso para o lateral do Milan, que ajeitou de cabeça para o meio da área. Em velocidade, Christian Pulisic chegou à bola antes do goleiro iraniano e empurrou para o fundo das redes.

A vitória que classificou os hóspedes da próxima Copa para as oitavas de final interrompeu uma incômoda sequência de resultados ruins do time norte-americano. Antes do triunfo sobre o Irã, os comandados do técnico Greg Berhalter ficaram cinco jogos consecutivos sem vencer. A última vitória do US Team havia sido conquistada em junho (5 a 0 sobre o Granada, pela Liga das Nações da Concacaf).