Estados Unidos: ‘Ganhamos as eleições ontem’, comemora Joe Biden

Reprodução/YouTube Biden durante discurso na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos , Joe Biden , comemorou nesta quarta-feira (9) o desempenho inesperado dos democratas nas eleições legislativas no país.

“Ganhamos as eleições ontem, foi um bom dia para a democracia e para a América”, declarou ele em coletiva na Casa Branca, celebrando que “a gigantesca onda vermelha”, uma vitória republicana avassaladora prevista pela imprensa, não aconteceu.

Apesar do cenário inesperado, Biden tem perspectiva provável de dois anos complicados de governo, caso os republicanos conquistem o controle da Câmara dos Deputados.

“Os eleitores falaram claramente sobre suas preocupações, incluindo a inflação. Independentemente da contagem final das eleições, estou preparado para trabalhar com os republicanos”, enfatizou.





O líder americano explicou ainda que os democratas começaram a “trabalhar no nosso programa” e lembrou todas as medidas aprovadas por seu governo nos últimos meses.

“Tomamos as decisões certas para o povo americano”, acrescentou o presidente , enfatizando que “os eleitores foram claros ao dizer que estão frustrados e eu entendo isso”.

Biden garantiu que, após voltar do G20 , pedirá ao Congresso que continue trabalhando com o compromisso bipartidário contra a agressão da Rússia na Ucrânia”. Além disso, disse que seu homólogo russo, “Vladimir Putin, provavelmente não estará” na cúpula em Bali.

“No G20 haverá a oportunidade de discutir os próximos passos necessários para a paz na Ucrânia”, reforçou o democrata , ressaltando que “a evacuação de Kherson é um sinal de que o exército russo tem muitos problemas”.

Por fim, Biden confirmou que vai “vetar qualquer tentativa de lançar uma proibição nacional ao aborto” e que sua “intenção é voltar a concorrer” em 2024.

Votação

De acordo com a imprensa americana, a disputa pelo Senado dos Estados Unidos na Geórgia terá um segundo turno em dezembro, já que nenhum dos candidatos obteve a maioria simples (50%) de votos.

Ao todo, três estados podem decidir quem controlará a Casa: Nevada, Arizona e a Geórgia. No total, os democratas têm 48 senadores contra 49 dos republicanos até agora.

Já na Câmara dos Representantes, foram eleitos 183 democratas e 207 republicanos , sendo que são necessários 218 assentos para formar maioria.

Fonte: IG Mundo